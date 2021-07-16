Камери та «листи щастя»: що залишив по собі Аваков українським водіям

Що змінилося для українських водіїв поки пост міністра внутрішніх справ займав Арсен Аваков

Арсена Авакова звільнено. Він займав крісло міністра внутрішніх справ більше семи років. За цей час завдяки ініціативам його відомства у житті українських водіїв багато чого змінилося. При цьому, цікаво, що сам міністр жодного разу не задекларував ані автомобіля, ані іншого транспортного засобу. І це незважаючи на немаленькі статки чиновника.

Неможна сказати, що якісь нововведення МВС за часів Авакова були геть поганими. За своїм задумом вони цілком відповідають практикам, які діють у розвинених країнах Європи. Більше питань, зазвичай, виникало до реалізації цих ідей.

Отже, що змінилося для українських водіїв поки крісло міністра внутрішніх справ займав Арсен Аваков.

Ліквідовано МРЕВ та ДАІ

Фото: Андрій Поліковський / iPress

У 2015 році в Україні було ліквідовано дві скандально відомі державні організації – Державну автомобільну інспекцію (ДАІ) та Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ (МРЕВ).

Функції першої було покладено на дорожню поліцію. Головна її відмінність від ДАІ полягає в тому, що поліція майже перестала використовувати стаціонарні пости для контролю дорожнього руху. Дороги почали патрулювати на автомобілях. Хоча якість такого патрулювання – тема окрема. Але в цілому зникнення постів ДАІ, та й «даішників», українські водії сприйняли позитивно. Хоча деякі справедливо відзначали відсутність хоч якогось контролю дотримання правил дорожнього руху.

Не менш знакова подія – ліквідація МРЕВ та відкриття Сервісних центрів МВС, де підхід до оформлення транспортних засобів змінився кардинально. Головна відмінність – зникла необхідність в послугах, так званих, «рєшал». Роботу центрів організовано так, що кожен може без проблем самостійно поставити чи зняти з обліку машину.

І це, без перебільшення, позитивні зміни. Інше питання, чи є ці змини заслугою саме Авакова?

Камери та «листи щастя»

Камери на дорогах України з'явилися 1 червня 2020 року

Куди з меншим позитивом українські водії зустріли ще одне нововведення МВС – камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, які почали діяти в червні 2020 року. Тоді представники відомства та особи, наближені до Авакова, майже одразу почали звітувати про захмарну ефективність нововведення.

«…В місцях, де встановлені перші 50 камер, кількість ДТП знизилася втричі, а на окремих ділянках доріг кількість ДТП зменшилася з 51 до 18, а на деяких ділянках доріг – аварії припинилися взагалі», – такою вражаючою статистикою у червні-жовтні ділився перший заступник начальника Державної патрульної поліції Олексій Білошицький.

Однак дослідження «Главкома» показало, що ефективність камер з точки зору кількості аварій під великим питанням. До того ж виникла ще одна проблема – водії почали отримувати штрафи за чужі порушення.

Ба більше: щоб отримати «лист щастя», необов’язково взагалі сідати за кермо. Таке трапляється через те, що шахраї підробляють чужі реєстраційні номери. При цьому марка, модель та колір «автомобіля-двійника» можуть не збігатись з «оригіналом».

Але на такі очевидні розбіжності поліція чомусь не звертає увагу. І відправляє штраф справжньому власнику автомобільного номера. Тож такому «щасливчику» доводиться переконувати правоохоронців у тому, що він не має до порушення жодного відношення. І не варто сподіватися на презумпцію невинуватості, адже в даному випадку вона не працює.

Тим не менш, камери виявилися досить прибутковим «бізнесом». За підрахунками поліції, за рік камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху заробили на українських водіях близько 260 мільйонів гривень.

За підрахунками «Главкома», кожна камера за рік заробила щонайменш $100 тисяч.

Підробіток на порушниках

Патрульна поліція запаркувалася на тротуарі / Фото: Glavcom.ua

Цю ініціативу підопічні Авакова ще не встигли втілити у життя. Але вона є дуже цікавою та неоднозначною. Декому ця ідея дуже подобається. Інші кажуть, що це доноси на кшталт тих, що писали за часів «красного» терору.

Отже, ідея МВС полягає в тому, що водії зможуть повідомляти про порушення правил дорожнього руху в поліцію за допомогою спеціального додатку, який потрібно буде встановити на смартфон. Додаток буде відправляти відео порушення у спеціальному зашифрованому форматі.

Тим, хто відправлятиме відео з порушенням правил дорожнього руху, обіцяють 10% від суми сплаченого порушником штрафу.

Проєкт закону, який має зробити цю схему «підробітку» легальної, в МВС уже розробили. Якщо його проголосує Верховна Рада, це нововведення теж сміливо можна пов’язувати з Арсеном Аваковим.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»