Число загиблих під час повені в Німеччині різко зросло

Одним із найбільш постраждалих регіонів залишається місто Ерфтштадт поблизу Кельна

В результаті сильних дощів і спричинених ними повеней у Німеччині за останніми даними загинули 133 людини.

Про це повідомляє Bild.

Влада федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія підтвердила загибель 43 людей, на території землі Рейнланд-Пфальц загинули 90 людей.

Одним із найбільш постраждалих регіонів залишається місто Ерфтштадт поблизу Кельна, де ситуація різко погіршилася в п’ятницю.

Представниця місцевої влад Френк Рок заявила, що вода прийшла дуже швидко, машини були під водою протягом десяти хвилин. Офіційна представниця району сказала, що незрозуміло, чи всі водії вчасно змогли залишити свої транспортні засоби.

У районі Гайнсберг прорвало дамбу на річці Рур. За інформацією уряду Кельнського округу, рятувальники розпочали евакуацію району Офховен у Вассерберзі.

Ступінь шкоди, заподіяної проривом дамби, поки не відома. Рур бере свій початок в Ейфелі і впадає в річку Маас поблизу Рурмонда в Нідерландах.

Нагадаємо, у Німеччині з вівторка тривають сильні дощі, через які утворилася повінь.

У зв’язку з цим міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер ухвалила рішення запровадити в країні режим військової катастрофи.

Також, влада округу Арвайлер німецької федеральної землі Рейнланд–Пфальц заявила про понад 1,3 тис. зниклих безвісти.

Як повідомлялося, у Нідерландах повінь прорвала дамбу, людей масово евакуюють.