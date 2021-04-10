На Львівщині потерпілого у аварії доправили до лікарні гелікоптером

Чоловік із Бродівщини отримав важку полі травму, тож його вертольотом перевезли до медичного закладу

Вертоліт ЕС-145 Єврокоптер у суботу оперативно доправив пацієнта з політравмою, отриманою внаслідок ДТП, з міста Броди до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Про це ідеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Після того, як вертоліт здійснив посадку на злітному майданчику лікарні, потерпілого передали лікарям для надання кваліфікованої медичної допомоги.

У ДСНС нагадали, що на Львівщині на постійному чергуванні перебуває санітарна бригада Авіаційної системи МВС на вертольоті ЕС-145 із медичним модулем, яка забезпечує екстрену допомогу населенню шести західних областей.

У свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що це вже другий пацієнт із Львівщини, якого доправили гелікоптером.

«Чоловік із Бродівщини отримав важку політравму. Наші лікарі зараз надають йому допомогу», – написав мер на сторінці в соцмережі Facebook.

Він уточнив, що медичний гелікоптер базується поблизу Городка, його обслуговує МВС. Центр екстреної медицини катастроф на місці ухвалює рішення про необхідність транспортування пацієнта, а львівська лікарня швидкої допомоги зустрічає і надає всю необхідну допомогу.

«Усе це відбувається в найкоротший час. Люди отримують реальний шанс на життя», – підсумував Садовий.

Як відомо, на Львівщині на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС. Окрім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики. Це стало можливим завдяки реалізації спільного україно-французького авіаційного контракту з компанією Airbus Helicopters,