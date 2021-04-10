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    Події в Україні

    На Львівщині потерпілого у аварії доправили до лікарні гелікоптером

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    Потерпілого передали лікарям для надання кваліфікованої медичної допомоги - На Львівщині потерпілого у аварії доправили до лікарні гелікоптером
    Потерпілого передали лікарям для надання кваліфікованої медичної допомоги
    Фото: dsns.gov.ua

    Чоловік із Бродівщини отримав важку полі травму, тож його вертольотом перевезли до медичного закладу

    Вертоліт ЕС-145 Єврокоптер у суботу оперативно доправив пацієнта з політравмою, отриманою внаслідок ДТП, з міста Броди до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Про це ідеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Після того, як вертоліт здійснив посадку на злітному майданчику лікарні, потерпілого передали лікарям для надання кваліфікованої медичної допомоги.

    У ДСНС нагадали, що на Львівщині на постійному чергуванні перебуває санітарна бригада Авіаційної системи МВС на вертольоті ЕС-145 із медичним модулем, яка забезпечує екстрену допомогу населенню шести західних областей.

    У свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що це вже другий пацієнт із Львівщини, якого доправили гелікоптером.

    «Чоловік із Бродівщини отримав важку політравму. Наші лікарі зараз надають йому допомогу», – написав мер на сторінці в соцмережі Facebook.

    Він уточнив, що медичний гелікоптер базується поблизу Городка, його обслуговує МВС. Центр екстреної медицини катастроф на місці ухвалює рішення про необхідність транспортування пацієнта, а львівська лікарня швидкої допомоги зустрічає і надає всю необхідну допомогу.

    «Усе це відбувається в найкоротший час. Люди отримують реальний шанс на життя», – підсумував Садовий.

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    На Львівщині потерпілого у аварії доправили до лікарні гелікоптером
    На Львівщині потерпілого у аварії доправили до лікарні гелікоптером
    На Львівщині потерпілого у аварії доправили до лікарні гелікоптером
    На Львівщині потерпілого у аварії доправили до лікарні гелікоптером
    На Львівщині потерпілого у аварії доправили до лікарні гелікоптером
    Фото: dsns.gov.ua

    Як відомо, на Львівщині на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС. Окрім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики. Це стало можливим завдяки реалізації спільного україно-французького авіаційного контракту з компанією Airbus Helicopters,

    Теги: МВС ДТП ДСНС Андрій Садовий мер вертоліт лікарня гелікоптер чоловік
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