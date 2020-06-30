На Львівщині ще на тиждень продовжили карантин



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На Львівщині підтверджено 5435 випадків інфікування коронавірусом, з них 146 — летальні Фото: Уніан

Показники захворюваності на коронавірус в регіоні змушують зберегти карантинні заходи в області»,

У Львівській області продовжили карантинні обмеження до 7 липня через високі показники захворюваності на Covid-19.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

«Показники захворюваності на коронавірус в регіоні змушують зберегти карантинні заходи в області», - йдеться в повідомленні.

Відтак Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення продовжити карантин до 7 липня.

«Ми не можемо послаблювати карантин, коли кількість нових хворих щодня збільшується на 150-240 людей, коли відсоток завантаженості лікарень стрімко наближається по критичної познаки, а стан пацієнтів, які звертаються до лікарів, важчий, порівняно з початком пандемії. Львівщина серед лідерів за кількістю складених протоколів про порушення карантину», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, складає 44,4% від загальної кількості (при нормі менше ніж 50%).

Cередня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом останніх семи днів складає 87,2 на 100 тисяч населення (при нормі більш ніж 24).

Як відомо, на Львівщині підтверджено 5435 випадків інфікування коронавірусом, з них 146 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1098 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 482 ПЛР-тести. Відтак, 143 — позитивні, з них з нових проб — 75. Серед них львів`ян — 32.

До слова, з 1 липня в курортному місті Трускавець на Львівщині знімають низку карантинних обмежень. Зокрема, дозволяється робота санаторіїв, зон відпочинку та оздоровчих комплексів.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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В Україні сьогодні, 30 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.