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    Здоров'я

    Найбільше випадків Covid-19 підтверджено на Львівщині. Дані МОЗ з усіх областей

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    <p>В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19</p> - Найбільше випадків Covid-19 підтверджено на Львівщині. Дані МОЗ з усіх областей

    В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19

    За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу

    В Україні сьогодні, 30 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я.

    Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.                                              Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

    • Вінницька область — 1864 випадки;
    • Волинська область — 2368 випадків;
    • Дніпропетровська область — 1087 випадків;
    • Донецька область — 481 випадок;
    • Житомирська область — 1404 випадки;
    • Закарпатська область — 2889 випадків;
    • Запорізька область — 572 випадки;
    • Івано-Франківська область — 2395 випадків;
    • Кіровоградська область — 646 випадків;
    • м. Київ — 5037 випадків;
    • Київська область — 2585 випадків;
    • Львівська область — 5435 випадків;
    • Луганська область — 80 випадків;
    • Миколаївська область — 444 випадків;
    • Одеська область — 1698 випадків;
    • Полтавська область — 314 випадків;
    • Рівненська область — 3712 випадків;
    • Сумська область — 297 випадків;
    • Тернопільська область — 1919 випадків;
    • Харківська область — 2134 випадки;
    • Херсонська область — 191 випадок;
    • Хмельницька область — 803 випадки;
    • Чернівецька область — 4801 випадок;
    • Черкаська область — 642 випадки;
    • Чернігівська область — 536 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 червня 2020 року до Центру надійшло 796 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 961 повідомлення про підозру на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159

    На Львівщині підтверджено 5435 випадків інфікування коронавірусом, з них 146 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1098 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 482 ПЛР-тести. Відтак, 143 — позитивні, з них з нових проб — 75. Серед них львів`ян — 32.

    У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина коронавірус
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