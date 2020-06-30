Найбільше випадків Covid-19 підтверджено на Львівщині. Дані МОЗ з усіх областей



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В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19

За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу

В Україні сьогодні, 30 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я.

Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1864 випадки;

Волинська область — 2368 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 481 випадок;

Житомирська область — 1404 випадки;

Закарпатська область — 2889 випадків;

Запорізька область — 572 випадки;

Івано-Франківська область — 2395 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

м. Київ — 5037 випадків;

Київська область — 2585 випадків;

Львівська область — 5435 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 444 випадків;

Одеська область — 1698 випадків;

Полтавська область — 314 випадків;

Рівненська область — 3712 випадків;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 1919 випадків;

Харківська область — 2134 випадки;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 803 випадки;

Чернівецька область — 4801 випадок;

Черкаська область — 642 випадки;

Чернігівська область — 536 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 червня 2020 року до Центру надійшло 796 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 961 повідомлення про підозру на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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На Львівщині підтверджено 5435 випадків інфікування коронавірусом, з них 146 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1098 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 482 ПЛР-тести. Відтак, 143 — позитивні, з них з нових проб — 75. Серед них львів`ян — 32.

У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.