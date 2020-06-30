Шмигаль назвав умову, за якої в Україні знову посилять карантин



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За словами Шмигаля, у порівнянні з часом запровадження карантину у березні, в країні «готова медична система», а українці встигли підготуватися морально

Уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих, - прем'єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих. Про це голова уряду сказав в інтерв’ю BBC Україна.

«Україна вийшла із загального жорсткого карантину, але окремі області, наприклад Львівщина, сьогодні античемпіон з захворюваності, там карантин посилений. Ця модель дозволяє балансувати на межі незакриття цілої країни та економіки і збереження життя і здоров’я людей», - зазначив прем’єр.

За словами Шмигаля, у порівнянні з часом запровадження карантину у березні, в країні «готова медична система», а українці встигли підготуватися морально.

«Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб ми не закривали країну. Ми не можемо зараз передбачати, як далі розвиватимуться події. Ми бачимо, що пішло помірне зростання, зараз ми розуміємо і аналізуємо, які показники є ключовими — це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала позначку у більше 50%», — сказав Шмигаль.

Водночас він згадав, що наразі уже в двох областях завантаженість 52% і 60% - сигнал до того, щоб починати формувати другу лінійку лікарень.

«Ми відповідально ставимось до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності... Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей», - пояснив він.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що станом на 30 червня, в Україні вже 57 активних хворих на 100 тисяч населення.

Також Максим Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.