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    Суспільство

    Трускавець завтра відкриває санаторії, басейни і ресторани

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    У Трускавці відновлять роботу ресторани, кафе і оздоровниці - Трускавець завтра відкриває санаторії, басейни і ресторани
    У Трускавці відновлять роботу ресторани, кафе і оздоровниці

    В Трускавці послабили карантин

    C 1 липня в курортному місті Трускавець на Львівщині знімають низку карантинних обмежень. Зокрема, дозволяється робота санаторіїв, зон відпочинку та оздоровчих комплексів. Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

    У місті зняті обмеження на роботу установ лікувально-оздоровчої, санаторно-курортної та туристичної сфер міста, а також  лікувальних кабінетів (крім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку).

    Крім того, комісія дозволила відкрити спортивні установи, фітнес-центри, спортивні майданчики, стадіони, басейни (крім проведення групових занять з кількістю учасників понад 10 осіб) з дотриманням часових запобіжних заходів в умовах епідемії коронавірусу.

    Також відновлять роботу кафе та ресторани. При цьому всередині закладів зможуть перебувати не більше 10 осіб. Дозволені з 1 липня і дитячі атракціони, але тільки на відкритих майданчиках і з дотриманням всіх протиепідемічних вимог та рекомендацій.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжить дію адаптивного карантину до 31 липня.

    здоров'я Львівщина туризм карантин
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