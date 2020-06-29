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    Події в Україні

    Злива затопила чотири санаторії в Моршині (відео)

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    Рятувальники відкачали 142 куб.м води з підвалів трьох санаторно-готельних комплексів - Злива затопила чотири санаторії в Моршині (відео)
    Рятувальники відкачали 142 куб.м води з підвалів трьох санаторно-готельних комплексів
    Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

    Окрім санаторіїв, вода сильно сильно затопила автомобільні дороги

    У місті Моршин на Львівщині ввечері 28 червня дощові води підтопили підвальні приміщення санаторно-готельних комплексів та Палацу культури. Про це повідомляє ДСНС.

    «28 червня о 22:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Моршин внаслідок проходження грози (сильний дощ, злива) відбулося підтоплення підвалів 5-ти об’єктів - чотирьох санаторно-готельних комплексів та Палацу культури», - йдеться в повідомленні.

    На місце події було направлено відділення 9-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Моршин. Рятувальники відкачали 142 куб.м води з підвалів трьох санаторно-готельних комплексів.

    Окрім санаторіїв, вода сильно сильно затопила автомобільні дороги в Моршині.

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    Львівщина вода рятувальники паводок дощ
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