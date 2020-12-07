На Львівщині вчителька побила школяра, поліція встановлює обставини

Вчительку відсторонили від роботи, а у школі триває розслідування цього випадку

У школі у селі Потелич у Жовківському районі, Львівської області вчителька кілька разів вдарила учня шостого класу, який грубо висловився у її сторону. Про це повідомляє Жовківська районна державна адміністрація у Facebook.

Інцидент трапився у четвер, 3 грудня, під час перерви між уроками. Кілька учнів 6-А класу билися у коридорі, на що відреагувала заступниця директора школи з виховної роботи та вчителька української мови та літератури. Вона розборонила учнів, після чого зайшла за ними у кабінет 6-А класу. За словами директорки, один з учнів у грубій формі крикнув на вчительку: «Вийди звідси! Чого ти прийшла?».

Після цього вчителька кілька разів вдарила долонею школяра по потилиці. Однокласники учня зняли усе на відео і поширили його у соцмережах. На відео видно, як вчителька шарпає учня за руку, а потім кілька разів вдаряє його по голові. При цьому вона кричить на хлопчика. На оприлюдненому відео не вдається розібрати частину зі слів вчительки.

«Яке ти маєш право? Я підійшла вас розборонити. Правда? А нє ти маєш до мене говорити «Чого ти сюди прийшла?». Я знаю, чого я прийшла!», – зокрема, крикнула вчителька.

Поліція вже почала розслідування. За цим фактом співробітники ювенальної превенції спільно зі слідчими Жовківського відділення поліції проводять перевірку.

Також правоохоронці встановили вчительку та 11-річного учня. На цей час із заявою про вчинення правопорушення до поліції батьки хлопчика не зверталися.

Поліцейські проводять опитування учасників та очевидців події у присутності батьків та психолога для встановлення всіх обставин.

Окрім того, правоохоронці повідомили про подію працівникам Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.