В Одесі п’яна мати жорстоко побила дворічного сина



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Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються та допитуються свідки події

Дитину госпіталізували з тяжкими травмами

В Одесі мати на вулиці жорстоко побила дворічного хлопчика. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інформація про те, що жінка б’є дитину на вулиці, вчора ввечері надійшла до поліції від випадкових перехожих.

Як зазначається, НП сталась на проспекті Академіка Глушка. На місце події виїхали поліцейські разом із представниками служби у справах дітей. За даними поліції, побиту дитину 2018 року народження «швидка допомога» в супроводі співробітниці служби у справах дітей доставила до лікарні.

За попередніми даними, у хлопчика закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Матір дитини – місцеву жительку 1981 року народження направили на медичний огляд. За його результатами, жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

За фактом відкрито провадження за ст. 166 Кримінального кодексу («злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною»). Статтею передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються та допитуються свідки події.

Крім того, поліцейські поставлять матір дитини на профілактичний облік, працівники служби у справах дітей ініціюють позов до суду про позбавлення її батьківських прав.

Як повідомила в Facebook начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова, хлопчика госпіталізували, він – при свідомості, але перебуває в стані стресу.

Чиновниця стверджує, що дитину забезпечують усіма необхідними медикаментами.

«Неадекватна мати на очах у десятків людей жорстоко била власного сина. За словами очевидців, жінка перебувала в неадекватному стані… Наш співробітник, керівник одного з тервідділів служби у справах дітей міста, Ірина Прокопенко на цілодобовому зв’язку з медиками», – підкреслила Нікандрова, додавши, що жорстокість жінки вийшла за всі межі людяності.