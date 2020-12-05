У Харкові мачуха жорстоко побила 10-річну дівчинку

Дитину госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою та численними гематомами

На 35-річну мачуху поліцейські склали адмінпротоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей і вчинення домашнього насильства

У Харкові 10-річну дівчинку, яку побила мачуха, госпіталізували з травмою голови та численними гематомами.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Додому, де мешкає 10-річна дитина з мачухою, приїжджала мобільна група, інспектор ювенальної превенції та представник соцслужби.

«Як з’ясувалось, мачуха систематично била 10-річну дівчинку. Дитину госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою та численними гематомами», – повідомляють правоохоронці.

На 35-річну мачуху поліцейські склали адмінпротоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей і вчинення домашнього насильства.

Жінці також пред’явили тимчасовий заборонний припис, що забороняє кривднику перебувати з потерпілим у помешканні або спілкуватися з ним.