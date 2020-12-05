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    Суспільство

    У Харкові мачуха жорстоко побила 10-річну дівчинку

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    Дитину госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою та численними гематомами - У Харкові мачуха жорстоко побила 10-річну дівчинку
    Дитину госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою та численними гематомами

    На 35-річну мачуху поліцейські склали адмінпротоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей і вчинення домашнього насильства

    У Харкові 10-річну дівчинку, яку побила мачуха, госпіталізували з травмою голови та численними гематомами.

    Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

    Додому, де мешкає 10-річна дитина з мачухою, приїжджала мобільна група, інспектор ювенальної превенції та представник соцслужби.

    «Як з’ясувалось, мачуха систематично била 10-річну дівчинку. Дитину госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою та численними гематомами», – повідомляють правоохоронці.

    На 35-річну мачуху поліцейські склали адмінпротоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей і вчинення домашнього насильства.

    Жінці також пред’явили тимчасовий заборонний припис, що забороняє кривднику перебувати з потерпілим у помешканні або спілкуватися з ним.

    Теги: Харків кримінал діти
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