На Миколаївщині будують найбільшу в Європі акваферму

Особливість проєкту полягає в тому, що це не відкрита ферма в морі

На березі Тилігульського лиману з’явився новий промисловий об'єкт. У селі Прогресівка на Миколаївщині відкрилася найбільша в Європі і єдина в Україні акваферма повного циклу з вирощування креветок «Merman’s». Це найбільша у Європі ферма закритого типу з вирощування тихоокеанських креветок. Перша товарна продукція — охолоджена креветка — має з’явитися вже на початку 2022 року.

Треба зауважити, що тихоокеанські креветки в Україні просто так не ростуть. При чому, без антибіотиків та інших ветеринарних препаратів.

«Природне еко-середовище створене складною технологією та прогресивною інженерією, що дає можливість розвивати виробництво повного циклу у контрольованому середовищі – від личинок (5 млн/міс) до дорослих креветок (до 500 т/рік), а також переробка самих креветок (до 2000т/рік)»,— розповіли організатори ферми на сторінці у facebook.

Особливість проєкту полягає в тому, що це не відкрита ферма в морі, а будівля-термос зі складною інженерною начинкою, в якій підтримується мікроклімат, комфортний для теплолюбних морських мешканців. Креветка зростатиме в контрольованому середовищі, оскільки морська вода з лиману пройде повне очищення від бактерій, паразитів, патогенів, мікропластику. Це дозволить відмовитися від використання антибіотиків та підвищити якість продукту.

Раніше повідомлялося, що проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише на півдні, а й у центральній Україні, тому країна потребує зрошення на понад 2 мільйонах гектарів сільськогосподарських земель.

Також, за прогнозами науковців, Українці можуть залишитись без снігу вже найближчі 20 років