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    На Миколаївщині будують найбільшу в Європі акваферму

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    Це найбільша у Європі ферма закритого типу - На Миколаївщині будують найбільшу в Європі акваферму
    Це найбільша у Європі ферма закритого типу
    Фото: facebook

    Особливість проєкту полягає в тому, що це не відкрита ферма в морі

    На березі Тилігульського лиману з’явився новий промисловий об'єкт. У селі Прогресівка на Миколаївщині відкрилася найбільша в Європі і єдина в Україні акваферма повного циклу з вирощування креветок «Merman’s». Це найбільша у Європі ферма закритого типу з вирощування тихоокеанських креветок. Перша товарна продукція — охолоджена креветка — має з’явитися вже на початку 2022 року.

    Треба зауважити, що тихоокеанські креветки в Україні просто так не ростуть. При чому, без антибіотиків та інших ветеринарних препаратів.

    «Природне еко-середовище створене складною технологією та прогресивною інженерією, що дає можливість розвивати виробництво повного циклу у контрольованому середовищі – від личинок (5 млн/міс) до дорослих креветок (до 500 т/рік), а також переробка самих креветок (до 2000т/рік)»,— розповіли організатори ферми на сторінці у facebook.

    Особливість проєкту полягає в тому, що це не відкрита ферма в морі, а будівля-термос зі складною інженерною начинкою, в якій підтримується мікроклімат, комфортний для теплолюбних морських мешканців. Креветка зростатиме в контрольованому середовищі, оскільки морська вода з лиману пройде повне очищення від бактерій, паразитів, патогенів, мікропластику. Це дозволить відмовитися від використання антибіотиків та підвищити якість продукту.

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    На Миколаївщині будують найбільшу в Європі акваферму
    На Миколаївщині будують найбільшу в Європі акваферму

    Раніше повідомлялося, що проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише на півдні, а й у центральній Україні, тому країна потребує зрошення на понад 2 мільйонах гектарів сільськогосподарських земель.

    Також, за прогнозами науковців, Українці можуть залишитись без снігу вже найближчі 20 років

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    Теги: вода українці Facebook
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    На Миколаївщині будують найбільшу в Європі акваферму