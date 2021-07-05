В Україні з’явиться найбільша в Європі ферма креветок

Господарство запроектовано по принципу повного циклу

У Миколаївській області на березі лиману Тилігул офіційно почали будівництво найбільшої ферми в Європі з вирощування морської креветки «Ваннамей». Про це повідомив Любомир Гайдамака, ініціатор проекту, на своїй сторінці у Facebook.

«Господарство запроектовано по принципу повного циклу: сучасний комбікормовий цех потужністю 6 тис. тонн екструдованого корму на рік, інкубаторій на 5 млн личинок в місяць, товарне виробництво потужністю 500 тонн на рік, переробка до 2 тис. тонн на рік», – йдеться в повідомленні.

За словами Гайдамака, на черзі проектування інкубатору з морських видів риби (лаврак, дорадо, барамунді, групки та інші), мальковий цех, товарне вирощування до тисячі тонн у першій черзі «Труднощів дуже багато. Не встигли почати, як приїхали «щипачі» з місцевих контролюючих органів, котрі приїхали перевірити факти за заявою «фізичної особи з Одеської області Біляївського району». Але наша юридична служба добре знає як поводити себе у таких ситуаціях», – підкреслив ініціатор проекту.

Тим часом, в Одеській області масово гинуть креветки на березі Хаджибейського лиману. Про це в соціальних мережах повідомляють очевидці екологічної трагедії.