«Котли» для мирних громадян. Офіс президента розповів про нову тактику окупантів

Подоляк: У Росії немає чіткого плану дій, а їхні солдати дуже бояться ЗСУ

Окупант в'язкими боями на фронті та ударами по цивільних намагається спроби дестабілізувати громадську думку в Україні. Що і є тактикою РФ. Про це заявиврадник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти», – написав він.

Подоляк зауважив, що у Росії немає чіткого плану дій, а їхні солдати дуже бояться ЗСУ.

«Ні бліцкригу, ні тим більше виразної стратегії у Росії немає. Тому тактика РФ виглядає зараз вкрай огидно. Ключові удари спрямовані виключно проти мирного населення. Наші ЗСУ російські панічно бояться... Звідси й виникають нові тактичні елементи «російських геніїв військових битв», – зазначив радник Офісу президента.

Нагадаємо, російські окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь. Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника.

До слова, майже 14 тис. особового складу та 444 танки: бойові втрати ворога.