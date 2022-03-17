На Київщині обстріли та бої з окупантами: найнебезпечніші напрямки

Загарбники продовжують накопичувати військ та техніки, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура

Триває двадцять друга доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Київська обласна державна адміністрація розповіла, що наразі відбувається на Київщині та де найнебезпечніші напрямки.

Білоцерківський район

Ситуація контрольована. Обстрілів не зафіксовано. Було декілька сигналів тривоги. Ніч пройшла спокійно. Постійно забезпечується вирішення гуманітарних питань. Сили територіальної оборони у підвищеній боєготовності.

Бориспільський район

У районі об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, ситуація стабільна.

Магазини, аптеки, АЗС працюють у нормальному режимі з урахуванням обмежень комендантського часу.

Ситуація у Бориспільській, Переяславській, Яготинській міських, Вороньківській, Гірській, Дівичківській, Золочівській, Пристоличній, Студениківській, Ташанській, Циблівській сільських ОТГ контрольована.

Сили оборони – у підвищеній боєготовності.

Постійно забезпечується вирішення гуманітарних питань.

За попередньою інформацією над територією району збито ворожий літак. Інформація перевіряється, здійснюється пошук літаку або його фрагментів.

Бучаський район

В більшості громад ситуація напружена. Макарівська територіальна громада відсутнє, водопостачання, газ, електрика, зв’язок. Селеще під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога. Бородянська територіальна громада – переміщення ворога. Бородянка заблокована, інфраструктура зруйнована. Готується евакуація цивільного населення та підвіз гуманітарної допомоги. Бучанська та Гостомельська територіальні громади – переміщення військової техніки ворога. Інфраструктура зруйнована. В Ірпіні – бої. ЗСУ контролює 70% міста. Коцюбинська, Пісківська, Вишнівська, Борщагівська та Білогородська територіальні громади працюють в штатному режимі.

Броварський район

Ніч з 16 на 17 березня минула відносно спокійно.

Присутність ворожої техніки спостерігається у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. В ніч з 16 на 17 березня, в Калинівської громади, ворогом було здійснено ракетний удар по одному з населених пунктів, внаслідок чого завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. За попередньою інформацією жертв немає. Ситуація у Березанській, Броварській міських, Згурівській, селищній та Зазимській сільській громадах, без змін, контрольована.

Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.

В районі проводиться організація щодо надання гуманітарної допомоги, медичних препаратів та засобів. Вся гуманітарна допомога, яка надходить до району, розподіляється між територіальними громадами.

В Зазимській сільській громаді створені пункти обігріву мешканців Чернігівської області, які перетинають територію Броварського району для подальшої евакуації. 16 березня Зазимська громада прийняла близько 200 мешканців Чернігівщини, яких забезпечили житлом та харчуванням.

Вишгородський район

Ситуація в районі залишається напружена, але контрольована. Вишгородська, Петрівська та Пірнівска територіальні громади – населенню надається необхідна допомога, здійснюється патрулювання вулиць.

В окупованих Іванківській, Димерської та Поліської територіальних громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Продовжується евакуація людей з окупованих Димерської громади. Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах.

Обухівський район

Вся територія Обухівського району перебуває під контролем Обухівської районної військової адміністрації. У районі всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад району працюють у звичайному режимі. Ситуація стабільна, контрольована. Магазини аптеки працюють у звичайному режимі з урахуванням обмежень комендантського часу, є проблема недостатньої кількості деяких продуктів. На АЗС недостатні об’єми пального, черги.

Фастівський район. Вся територія Фастівського району перебуває під контролем Фастівської районної військової адміністрації. У районі всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад району працюють у звичайному режимі. Ситуація стабільна контрольована. На частині АЗС відсутнє пальне. Відбувся обстріл градами в сторону с. Ясногородка, потерпілих, загиблих та значних руйнувань немає. Фастівська міська територіальна громада приймає біженців та надає допомогу в їх розміщенні.

Найбільш небезпечні напрямки:

Житомирська траса;

Буча – Ірпінь – Гостомель;

Макарів;

північ Вишгородського району.

Сьогодні планується продовження евакуації цивільного населення з найнебезпечних місць області.

Як повідомлялося, 17 березня на світанку російська ракета влучила в будинок у Києві.

Також 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ.