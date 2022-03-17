Окупанти шукають українські патрони, щоб прострелити собі ноги та повернуться до Росії

Масштаби втрат лякають навіть російських військових

Російські окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь. Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника. Окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити.

«Я тобі по секрету скажу, ми хотіли патронами 7.62, українськими, коротше, один одного ноги попрострілити і повернутися в госпіталь в Буденовськ», – ділиться з матір’ю рашист.

Він мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають. Залишки його бригади зараз дислокуються в Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, проте вже стали небоєздатними.

«У нас 120 людей відправили назад з бригади до шпиталю з пораненнями, ще близько 320 людей поранених та 350 осіб – «200-й» вантаж», – сказав окупант.

Нагадаємо, майже 14 тис. особового складу та 444 танки: бойові втрати ворога.