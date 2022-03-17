Майже 14 тис. особового складу та 444 танки: бойові втрати ворога
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
За 22 дні російського вторгнення в Україну ворог продовжує активно втрачати бойову техніку та особовий склад. За останніми даними Генштабу ЗСУ, окупанти вже втратили 14 тис. військових та 86 літаків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:
- особового складу близько ‒ 14000 осіб,
- танків ‒ 444 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1435 од,
- артилерійських систем – 201 од,
- РСЗВ – 72 од,
- засоби ППО – 43 од,
- літаків – 86 од,
- гелікоптерів – 108 од,
- автомобільної техніки – 864 од,
- кораблі /катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.
- Спеціальна техніка – 10.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.
Читайте також: