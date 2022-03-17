  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Майже 14 тис. особового складу та 444 танки: бойові втрати ворога

    Найбільше окупанти втратили бойових броньованих машин ‒ 1435 од. - Майже 14 тис. особового складу та 444 танки: бойові втрати ворога
    Найбільше окупанти втратили бойових броньованих машин ‒ 1435 од.
    фото: Генштаб ЗСУ

    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    За 22 дні російського вторгнення в Україну ворог продовжує активно втрачати бойову техніку та особовий склад. За останніми даними Генштабу ЗСУ, окупанти вже втратили 14 тис. військових та 86 літаків.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:

    • особового складу близько ‒ 14000 осіб,
    • танків ‒ 444 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1435 од,
    • артилерійських систем – 201 од,
    • РСЗВ – 72 од,
    • засоби ППО – 43 од,
    • літаків – 86 од,
    • гелікоптерів – 108 од,
    • автомобільної техніки – 864 од,
    • кораблі /катери – 3 од,
    • цистерн з ПММ – 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.
    • Спеціальна техніка – 10.

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Майже 14 тис. особового складу та 444 танки: бойові втрати ворога