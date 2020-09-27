  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На місці катастрофи літака АН-26 розгорнули пункт психологічної підтримки

    • Розсилка
    <p>У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих</p> - На місці катастрофи літака АН-26 розгорнули пункт психологічної підтримки

    У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих

    Фото: ДСНС

    Працюють вісім співробітників лабораторії екстремальної та кризової психології

    На місці авіаційної катастрофи у Харківській області розгорнуто пункт психологічного забезпечення. Про це повідомляє ДСНС.

    У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих. 

    Працюють, зокрема, вісім співробітників лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України. 

    Ними створено «місце скорботи», куди усі охочі можуть покласти квіти, вшановуючи пам’ять загиблих.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На місці катастрофи літака АН-26 розгорнули пункт психологічної підтримки
    На місці катастрофи літака АН-26 розгорнули пункт психологічної підтримки
    На місці катастрофи літака АН-26 розгорнули пункт психологічної підтримки
    Фото: ДСНС

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

    На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

    Читайте також:
    Авіакатастрофа Ан-26: оприлюднено імена загиблих курсантів та офіцерів
    ЗСУ авіакатастрофа Харківщина розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies