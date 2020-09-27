На місці катастрофи літака АН-26 розгорнули пункт психологічної підтримки



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У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих Фото: ДСНС

Працюють вісім співробітників лабораторії екстремальної та кризової психології

На місці авіаційної катастрофи у Харківській області розгорнуто пункт психологічного забезпечення. Про це повідомляє ДСНС.

У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих.

Працюють, зокрема, вісім співробітників лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України.

Ними створено «місце скорботи», куди усі охочі можуть покласти квіти, вшановуючи пам’ять загиблих.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

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