Трагедія у Чугуєві. Чому чиновникам треба заборонити сидіти у соцмережах

Володимир Литвин Ексголова Верховної Ради

Володимир Литвин

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вдарені на всю голову

Трагедія. Загинули курсанти і екіпаж. Жодні співчуття не співставні з глибиною горя для рідних та близьких, країни.

На місце катастрофи прибув В.Зеленський.

А чиновники наввипередки кинулись розміщувати пости, щоб зафіксувати свою «першість», обізнаність і бурхливу діяльність!

Показовий приклад: голова Харківської ОДА спочатку пише повідомлення: «Під Чугуєвом упав літак. Є загиблі. Терміново виїхав на місце подій.

Є ті, хто вижив. Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу».

Ще не знає, що реально трапилось, які наслідки, але спочатку відмітився у Фейсбуці.

І далі викидає дописи за дописами, до того ж з ілюстраціями, інтерв’ю.

Питання: а коли він працює? Зокрема, у такий драматичний момент. Судячи з усього, це для нього і армії подібних йому і є робота.

Гадаю, що не зайвим було б заборонити державним службовцям сидіти у соціальних мережах у робочий час.

Утім, і користі з них, як з козла молока.

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