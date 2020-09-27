Трагедія у Чугуєві. Чому чиновникам треба заборонити сидіти у соцмережах
Вдарені на всю голову
Трагедія. Загинули курсанти і екіпаж. Жодні співчуття не співставні з глибиною горя для рідних та близьких, країни.
На місце катастрофи прибув В.Зеленський.
А чиновники наввипередки кинулись розміщувати пости, щоб зафіксувати свою «першість», обізнаність і бурхливу діяльність!
Показовий приклад: голова Харківської ОДА спочатку пише повідомлення: «Під Чугуєвом упав літак. Є загиблі. Терміново виїхав на місце подій.
Є ті, хто вижив. Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу».
Ще не знає, що реально трапилось, які наслідки, але спочатку відмітився у Фейсбуці.
І далі викидає дописи за дописами, до того ж з ілюстраціями, інтерв’ю.
Питання: а коли він працює? Зокрема, у такий драматичний момент. Судячи з усього, це для нього і армії подібних йому і є робота.
Гадаю, що не зайвим було б заборонити державним службовцям сидіти у соціальних мережах у робочий час.
Утім, і користі з них, як з козла молока.