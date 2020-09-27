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    Думки вголос

    Трагедія у Чугуєві. Чому чиновникам треба заборонити сидіти у соцмережах

    • Володимир Литвин

      Ексголова Верховної Ради

    • Розсилка
    Трагедія у Чугуєві. Чому чиновникам треба заборонити сидіти у соцмережах

    Вдарені на всю голову

    Трагедія. Загинули курсанти і екіпаж. Жодні співчуття не співставні з глибиною горя для рідних та близьких, країни.
    На місце катастрофи прибув В.Зеленський.

    А чиновники наввипередки кинулись розміщувати пости, щоб зафіксувати свою «першість», обізнаність і бурхливу діяльність!

    Показовий приклад: голова Харківської ОДА спочатку пише повідомлення: «Під Чугуєвом упав літак. Є загиблі. Терміново виїхав на місце подій.

    Є ті, хто вижив. Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу».

    Ще не знає, що реально трапилось, які наслідки, але спочатку відмітився у Фейсбуці.

    І далі викидає дописи за дописами, до того ж з ілюстраціями, інтерв’ю.

    Питання: а коли він працює? Зокрема, у такий драматичний момент. Судячи з усього, це для нього і армії подібних йому і є робота.

    Гадаю, що не зайвим було б заборонити державним службовцям сидіти у соціальних мережах у робочий час.

    Утім, і користі з них, як з козла молока.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    трагедія авіакатастрофа літак Харківщина
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