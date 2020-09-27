  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Планова катастрофа курсантського Ан-26

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Планова катастрофа курсантського Ан-26

    Фатальний лівий двигун переробив 589 льотних годин понаднормово

    Мовою оригіналу

    Обстоятельства гибели 26 летчиков на борту курсантского Ан-26 в Чугуеве вскрыли серьезные проблемы в порядке эксплуатации и обеспечении безопасности самолета, которые требуют изучить ответственность руководства Минобороны, Вооруженных сил и авиазаводов. Безусловно, полная картина катастрофы станет ясна только после расшифровки черных ящиков и последующей экспертизы, однако ключевым фактором в цепи событий, как заявлено сейчас Минобороны, стал выход и строя двигателя.

    25 сентября Ан-26 совершил успешно пять вылетов, катастрофа произошла в шестом.  Согласно докладу командира корабля Богдана Кишени, почти сразу после взлета, за 7 минут до катастрофы, вышел из строя датчик ИКМ  - измеритель крутящего момента левого двигателя. Командир корабля имел время оценить обстановку и повел самолет на посадку. Судя по видео,  Ан-26 снизился на небольшую высоту, включил посадочные фары, и заходил на хорошо освещенную  посадочную полосу. Потеря управления и трагедия произошли за 5 секунд. Самолет  резко ушел влево с посадочной глиссады и врезался в землю.

    Что же произошло с двигателем? Посмотрим на состояние двигателя по документам.

    Официальное заключение по состоянию двигателей самолета от источников в ГП «Антонов», которое с 10 до 20 августа 2020-го года выполняло работы по продлению ресурса самолета, и подготовило Акт исследования от 20.08.2020 №26/5608/2020/19.

    Итак, Двигатель АИ-24ВТ № Н474ВТ128  был изготовлен 30.12.1977 года. Капитальный ремонт двигатель проходил в 1990 году, и срок службы двигателя после этого капремонта был установлен в 13 лет и 1750 летных часов. Таким образом, в 2003-м году двигатель подлежал ремонту или замене согласно регламенту. Однако на  июнь 2020-го двигатель наработал после капремонта 2339 летных часов - на 589 часов больше, чем допустимый после капремонта максимум! Проще говоря, двигатель был кране изношен, а его эксплуатация была рискованным делом. 

    В июне был проведен плановый осмотр двигателя с целью очередного продления ресурса. В июне 2020-го года согласно письму УЭР/9-01013 от 24.06.2020, ресурс двигателя Ан-26 с бортовым номером 76 был продлен специалистами завода «Мотор Сич» до 5 июня 2021-го года и 2550 летных часов. То есть на 800 часов больше, чем было положено до документам по эксплуатации в СССР! Почему вместо капремонта двигателю продлили ресурс?

    Многие годы Министерство обороны экономило, и заключало контракт на продление ресурса двигателей. То есть приезжали специалисты завода «Мотор Сич», проверяли состояние двигателя, и выносили решение - годен. Такой типичный «русский «авось». Техника-то надежная, ну что с ней станется, ну ведь летает пока, да?   Главное, что находятся такие директоры и инженеры на авиазаводах «Антонова» и «Мотор Сич», которые своими подписями и бумажками прикрывают военное начальство на случай катастрофы. Да только ничто не вечно, и металл устает, и именно поэтому созданы нормы и правила эксплуатации двигателей, проводятся капитальные ремонты, чтобы исключить случайности и обеспечить безопасность.

    Продление ресурса двигателей «на авось» в июне 2020-го стало для 43-летнего самолета роковым. Преступная традиция делать ремонт на бумаге привела к трагедии.

    И теперь гибель 26 человек, гибель молодых людей - на совести тех инженеров завода, чиновников Минобороны и командования ВСУ, кто взял на себя ответственность и продлил изношенный двигатель.

    Проблемы могли возникнуть и в правом двигателе Ан-26. №Н441ВТ050 был изготовлен в 1974-м году. Он прошел пять капитальных ремонтов, последний - в 1993 году на «Мотор Сичи».  После ремонта двигателю был установлен ресурс в 1000 летных часов и 7 лет службы. Вместо этого двигатель прошел 1662 часа и 20 лет службы. Вместо ремонтов тоже были постоянные продления от «Мотор Сичи».

    Также надлежит изучить надежность винтов АВ-72Т, изготовленных  в 1988-89 годах, и проходивших после этого капитальные ремонты. Но у них ресурс эксплуатации после капремонта не был превышен.

    Ничего случайного в эксплуатации техники не происходит, и очевидно, что катастрофа Ан-26 и большое число жертв напрямую связаны с техническим состоянием самолета, с обеспечением и организацией полетов.  26 украинских летчиков погибли в немалой степени в результате равнодушия, не профессиональной организации, пофигизма, недостатка финансирования даже для исполнения базовых требований безопасности. И за это надо держать ответ высоким руководителям.

    Необходимо проверить состояние двигателей других наших военных самолетов - где еще ресурс продлевают без капремонта, в нарушение предписанных сроков эксплуатации, насколько обоснованы такие решения?

    Кто дает приказ пренебречь требованиями безопасности и сэкономить на капремонте?

    И руководители государства, МО, ВСУ, директора «Антонова», «Мотор Сичи», обязаны сейчас сообщить, какие  решения они принимают, чтобы не допустить повторение таких трагедий снова. «Совковое» отношение к людям в армии сохраняется, а  цена показухи - вереницы гробов молодых людей, которые ушли в небо с благородными целями защищать свою страну, ушли навсегда...

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    ЗСУ Міноборони авіакатастрофа армія Антонов літак Мотор Січ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віталій Дейнега
    Віталій Дейнега

    Волонтер

    Дмитро Гудков
    Дмитро Гудков

    ексдепутат Держдуми РФ

    Сергій Корсунський
    Сергій Корсунський

    Директор Дипломатичної академії імені Генадія Удовенка при МЗС України, Надзвичайний та Повноважний Посол України

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies