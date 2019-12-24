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    Події в Україні

    На митниці у Львівській області запрацював сканер для перевірки фур

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    Сканер встановлено&nbsp;на пункті пропуску Краковець-Корчова - На митниці у Львівській області запрацював сканер для перевірки фур
    Сканер встановлено на пункті пропуску Краковець-Корчова

    Планується, що рентген буде обробляти по дві фури протягом 15-20 хвилин і виявлятиме контрабанду

    У Львівській області на пункті пропуску Краковець-Корчова запрацював сканер для вантажівок і контейнерів. Нововведення має скоротити час перевірки вантажівок у десять разів.

    Про це повідомляють «Факти»

    Планується, що рентген буде обробляти по дві фури протягом 15-20 хвилин і виявлятиме контрабанду. До кінця року в Україні запрацюють сім таких сканерів.  

    Максим Нефьодов, голова митниці, вважає, що нововведення спростить процес перевірки водіїв. 

    «Вони (сканери - ред.) дозволяють нам краще захищати наші кордони від незаконного переміщення товарів, від небезпечної продукції, від зброї, наркотиків», - зазначив Нефьодов.

     

    Раніше міністерка фінансів пояснила, чому митниця дає мало доходів.

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