На митниці у Львівській області запрацював сканер для перевірки фур



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Сканер встановлено на пункті пропуску Краковець-Корчова

Планується, що рентген буде обробляти по дві фури протягом 15-20 хвилин і виявлятиме контрабанду

У Львівській області на пункті пропуску Краковець-Корчова запрацював сканер для вантажівок і контейнерів. Нововведення має скоротити час перевірки вантажівок у десять разів.

Про це повідомляють «Факти».

Планується, що рентген буде обробляти по дві фури протягом 15-20 хвилин і виявлятиме контрабанду. До кінця року в Україні запрацюють сім таких сканерів.

Максим Нефьодов, голова митниці, вважає, що нововведення спростить процес перевірки водіїв.

«Вони (сканери - ред.) дозволяють нам краще захищати наші кордони від незаконного переміщення товарів, від небезпечної продукції, від зброї, наркотиків», - зазначив Нефьодов.

Раніше міністерка фінансів пояснила, чому митниця дає мало доходів.