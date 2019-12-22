В Україні змінять правила розмитнення автомобілів



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Щоб зменшити черги на пунктах пропуску, протягом 2020 року запланована їх масштабна реконструкція

Реконструкція пунктів пропуску на кордоні, самостійне оформлення автомобілів для розмитнення та звірка цін з закордонними партнерами мають бути впроваджені вже на початку наступного року. Так вважає голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає Авто 24.

Щоб зменшити черги на пунктах пропуску, протягом 2020 року запланована їх масштабна реконструкція. Вже до кінця наступного року мають бути реконструйовані 12 пріоритетних пунктів пропуску, до кінця 2021 року – ще 2 пункти і ще 2 – до кінця 2022 року.

Також на березень 2020 року заплановано налагодити обмін даними з іноземними партнерами щодо вартості автомобілів, придбаних в країнах Європи та Північної Америки. Таким чином, заниження митної вартості при розмитненні авто буде неможливим.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що «євробляхерам» відстрочили штрафи до кінця поточного року.

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Нагадаємо, Нефьодов запустив онлайн-калькулятор для «євробляхерів».