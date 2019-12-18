Курс на Нову митницю? Куди доїде Нефьодов у 2020 році

Нефьодов сів в крісло головного митника країни на початку липня

Як зміниться Держмитслужба у наступному році: обіцянки і реальність

На українську митницю чекає чергова спроба масштабного перевтілення. З державного «монстра» робитимуть структуру з людським обличчям. Схожа історія вже трапилась з Національною поліцією. Реформа під керівництвом Арсена Авакова отримала потужний піар, але врешті-решт «моя нова поліція» почала дуже нагадувати «стару міліцію». У структурі МВС залишилися старі кадри, а більшість з тих, кого звільнили, повернулися завдяки судам.

Чи вдасться Митниці оминути такої ж долі? Головним драйвером змін у ній виступає Максим Нефьодов. Він очолив Державну митну службу України у період зміни влади.

Нефьодов сів в крісло головного митника країни на початку липня. За цей час його команда встигла розробити проект, який має перетворити митницю з заповідника корупції на державний сервіс європейського зразка.

Чи зрушить з місця таку справу Нефьодов, поки що однозначно сказати важко. Адже особливих успіхів на митній ниві у нього за перші пів рокуне зафіксовано. Насторожує також зізнання керівника офісу президента Андрія Богдана. Він заявив, що тепер Нефьодова, який не дуже справляється, консультує віце-прем’єр часів Януковича та співвласник каналу «Інтер» Валерій Хорошковський. До Революції гідності Хорошковський також встиг покерувати митної службою.

З іншого боку, Нефьодов – не Аваков. Новий головний митник не був втягнутий в корупційні скандали, не має сумнівних зв’язків з одіозними олігархами. Також за його плечима – доволі успішна реформа державних закупівель, запуск проекту Prozorro.

То що ж очікує Митницю у 2020-му, якщо все піде за планом?

Щоб відповісти на це питання, «Главком» детально проаналізував програму реформування митної служби та відібрав найголовніші зміни, які будуть відбуватися на кордонах України наступного року.

Прозорі правила для розмитнення автівок

Пересічних українців найбільше цікавлять зміни розмитнення вживаних автомобілів. За великим рахунком, наступного року має лишитися ще менше причин їздити на нерозмитнених машинах, які у народі прозвали «євробляхами».

У Нефьодова обіцяють зробити максимально прозорі правила гри.

Що зміниться. До кінця 2020 року митники обіцяють розробити систему, яка дозволить заздалегідь розрахувати вартість розмитнення будь-якого вживаного автомобіля. Тоді як сьогоднісума митних нарахувань інодістає неприємним сюрпризом для імпортерів машин. Про це свідчать численні судові позови, в яких українці оскаржують збори, нараховані «фіскалами».

На практиці це буде реалізовано у вигляді «автомобільного» калькулятора розмитнення, розрахунки якого будуть спиратися на дані купівлі-продажу вживаних автомобілів в Європі та Південній Америці.

Повноцінний калькулятор обіцяють запустити вже у лютому. Хоча тестова версія сервісу вже працює, але поки що вона не відображає реальної вартості розмитнення.

Вочевидь, новий калькулятор буде доступний за тією ж адресою на сайті Державної митниці, котрий поки що працює у «черговому» режимі – на ньому доступні лише звернення Нефьодова з обіцянками, загальна інформація про «Нову митницю», новини і власне калькулятор. Повноцінний сайт обіцяють запустити лише у квітні 2020-го.

Також калькулятор може бути реалізовано у eBorder – митному мобільному додатку, який обіцяють презентувати у жовтні наступного року.

Максим Нефьодов сьогодні виступає головним драйвером змін на митниці

Перспектива. Виконання подібних обіцянок виглядає цілком реалістично. Якщо навіть в МВС зуміли позбутися радянських МРЕО, то, мабуть, й у митниці вийде зробити правила імпорту автомобілів прозорішими.

До того ж для української влади уніфікація норм роботи на кордоні – це не лише бажання зробити життя українців простішим. Це, перш за все, виконання обіцянок, які країна дала в рамках угоди про асоціацію з ЄС.

Спрощення проходження митниці

Наступного року митна служба має запустити ще одну реформу, яка спростить проходження кордону. Це не тільки полегшить життя імпортерам та експортерам. Лібералізація митного оформлення вантажів має привернути увагу до України міжнародних перевізників як до транзитної зони. Хоча, звичайно, «доброї» митниці для цього замало. Потрібні ще й гарні дороги.

Що зміниться. На якісь дива наступного року чикати не варто. Можна сказати, що у 2020-му митниця лише почне вибудовувати нові відносини з бізнесом. А саме, у квітні митники обіцяють почати приймати заяви про надання статусу авторизованого економічного оператора (АЕО). Цей статус дозволяє проходити кордон за спрощеною системою.

Грубо кажучи, АЕО – це така собі «клубна карта» від митної служби для «постійних клієнтів», які сумлінно виконують всі вимоги держави. Таку «карту» отримають компанії, які:

не мали проблем з законом;

мають «білу» та впорядковану бухгалтерію;

не мають фінансових проблем.

Також можуть бути вимоги до кваліфікації перевізників та забезпечення безпеки перевезення вантажів.

А ось видавати перші сертифікати АЕО почнуть лише у грудні 2020 року.

Перспектива. За великим рахунком, введення статусу авторизованого оператора – це вимога угоди про асоціацію з ЄС. Україна має уніфікувати роботу митниці з європейськими країнами. Тому, якщо ця реформа провалиться, то у влади з’являться проблеми з європейськими партнерами. А це означає, що реалізація плану – в інтересах країни в цілому. І владі невигідно її гальмувати.

Кадрове очищення

Максим Нефьодов запевняє: щонайменш 500 найодіозніших керівників митниці не будуть працювати у новій структурі. Якщо враховувати, що в цій службі працює близько 11 000 людей, виходить, що роботу точно втратять приблизно 4,5% митників, і всі вони з вищої керівної ланки. І це, судячи з усього, не остаточна цифра.

Що зміниться. Вже в грудні 2019-го має стартувати конкурс для охочих працювати у «Новій митниці». А у лютому мають відбирати претендентів на керівні посади. За задумом команди Нефьодова, на митниці лишаться лише ті, хто пройде конкурс. Діючі працівники, що не впораються з тестуванням, будуть звільненні.

Перспектива. Цей етап реформи виглядає найслабше.Ми вже бачили, як «очищення» проходило в МВС. Більшість звільнених співробітників міністерства відновилися на посадах через суди.

Максим Нефьодов визнає: з проблемою вже зіткнулася й його команда. За словами головного митника країни, всі звільнені керівники – а це 80% від керівного складу центрального апарату митної служби – намагаються повернутися у свої крісла через суд.

Яке вирішення проблеми пропонує Нефьодов? Брати юристів та йти до суду. Керівник служби впевнений, що більшість справ йому вдасться виграти. А якщо ні, то в нього є план «Б»: відправляти «опальних» керівників працювати на найвіддаленіші митні пости.

«Подивимося, як вони на «Ролс-Ройсі» доїдуть туди», - заявив Нефьодов.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»