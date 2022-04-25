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    Події в Україні

    На Одещині слідчі ДБР конфіскували білоруські судна та російський танкер (фото)

    РФ хотіла заховати&nbsp;нафтоналивний танкер &laquo;Волгонефть-268&raquo; на Іллічовському судноремонтному заводі - На Одещині слідчі ДБР конфіскували білоруські судна та російський танкер (фото)
    РФ хотіла заховати нафтоналивний танкер «Волгонефть-268» на Іллічовському судноремонтному заводі
    фото: ДБР

    Конфісковані судна Білорусі та РФ будуть націоналізовані

    Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві спільно з прикордонниками виявили білоруське судно «Надежда» та суховантажну баржу, які знаходились в акваторії Ізмаїльського порту на Одещині. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ на річці Дунай. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Також під час перевірки суден в акваторії Чорноморська ДБР спільно з прикордонниками виявили судно Росії. Власники намагались заховати під час війни нафтоналивний танкер «Волгонефть-268» на Іллічовському судноремонтному заводі, змінивши «прописку» корабля на Замбію.

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    На Одещині слідчі ДБР конфіскували білоруські судна та російський танкер (фото)
    На Одещині слідчі ДБР конфіскували білоруські судна та російський танкер (фото)
    На Одещині слідчі ДБР конфіскували білоруські судна та російський танкер (фото)
    На Одещині слідчі ДБР конфіскували білоруські судна та російський танкер (фото)
    На Одещині слідчі ДБР конфіскували білоруські судна та російський танкер (фото)
    На Одещині слідчі ДБР конфіскували білоруські судна та російський танкер (фото)
    На Одещині слідчі ДБР конфіскували білоруські судна та російський танкер (фото)
    фото: ДБР

    Також для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України вартість суден була суттєво занижена, що могло призвести до значних збитків.

    Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах держави задля розбудови та економічного розвитку України.

    Як повідомлялося, Україна не планує автоматично націоналізувати власність всіх громадян Росії, натомість націоналізації піддаватиметься майно колаборантів, які фінансували проросійські партії, займались пропагандою чи брали участь у збройній агресії проти України.

    Теги: росія окупанти війна корабель Україна Державне бюро розслідувань окупація #stoprussia
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    На Одещині слідчі ДБР конфіскували білоруські судна та російський танкер (фото)