ДБР арештувало понад 200 млн грн активів екснардепа з оточення Януковича

Згідно з даними ДБР, виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн

Колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача «відмивав» доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини

Державне бюро розслідувань арештувало понад 200 мільйонів гривень необґрунтованих активів колишнього народного депутата України від «Партії регіонів», наближеного до сім’ї експрезидента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними ДБР, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача «відмивав» та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини.

Після створення РФ терористичної організації ДНР, зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

Згідно з даними Бюро, виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) КК України.

Правоохоронці не називають ім’я екснардепа, за даними джерела «Української правди», йдеться про 77-річного Миколу Янковського, який був депутатом Верховної Ради кількох скликань (5 і 6-го – від «Партії регіонів»).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань дозволило суду заочно розслідувати справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви.