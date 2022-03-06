Очільник Миколаївщини звернувся до росіян: заберіть тіла своїх загиблих

Кім каже, що тіла вже почали розкладатися та невдовзі почнуть забруднювати все навколо

Миколаївщина героїчно тримає оборону на південному фронті. Російські війська були вибиті Збройними силами з Миколаєва. Ворог тікав у бік Херсона, залишаючи по собі багато військової техніки та гори трупів. Тепер в області нова проблема: тала ліквідованих путінських солдатів починають розкладатися, бруднити землю та повітря.

Очільник Миколаївської обладміністрації Віталій Кім закликає росіян хочаб потурбуватись про те, щоб забрати своїх загиблих з України

«Повно негарних фото та відео трупів орків, якими усіяні посадки Миколаївщини, реально багато та криваво. Трупів викладати не хочу. Бездушні орки, заберіть свої трупи з нашої землі. Якими ж треба бути мудаками, щоб замість того, щоб евакуювати тіла (2-3 дні) деякі лежать – вони приїжджають розкладаються поряд і стріляють... нелюди», – написав Кім.

Раніше ми писали, як під Миколаєвом силовики розгромили окупантів. Це військові, які в 2014-му зрадили Україну.

Напередодні Миколаїв відбився від «орків»: один залп знищив 70 путінських солдатів.

Миколаїв та область сьогодні героїчно обороняється від загарбників. Раніше ми повідомляли, що моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25. Згодом прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил та Нацгвардії затримали на Миколаївщині двох льотчиків зі збитого літака.

Тим часом уряд затвердив порядок збору тіл російських солдатів.



