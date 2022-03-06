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    Очільник Миколаївщини звернувся до росіян: заберіть тіла своїх загиблих

    РФ не поспішає забирати тіла своїх солдатів - Очільник Миколаївщини звернувся до росіян: заберіть тіла своїх загиблих
    РФ не поспішає забирати тіла своїх солдатів
    фото: Міноборони

    Кім каже, що тіла вже почали розкладатися та невдовзі почнуть забруднювати все навколо

    Миколаївщина героїчно тримає оборону на південному фронті. Російські війська були вибиті Збройними силами з Миколаєва. Ворог тікав у бік Херсона, залишаючи по собі багато військової техніки та гори трупів. Тепер в області нова проблема: тала ліквідованих путінських солдатів починають розкладатися, бруднити землю та повітря.

    Очільник Миколаївської обладміністрації Віталій Кім закликає росіян хочаб потурбуватись про те, щоб забрати своїх загиблих з України

    «Повно негарних фото та відео трупів орків, якими усіяні посадки Миколаївщини, реально багато та криваво. Трупів викладати не хочу. Бездушні орки, заберіть свої трупи з нашої землі. Якими ж треба бути мудаками, щоб замість того, щоб евакуювати тіла (2-3 дні) деякі лежать – вони приїжджають розкладаються поряд і стріляють... нелюди», – написав Кім.

    Раніше ми писали, як під Миколаєвом силовики розгромили окупантів. Це військові, які в 2014-му зрадили Україну.

    Напередодні Миколаїв відбився від «орків»: один залп знищив 70 путінських солдатів.

    Миколаїв та область сьогодні героїчно обороняється від загарбників. Раніше ми повідомляли, що моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25. Згодом прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил та Нацгвардії затримали на Миколаївщині двох льотчиків зі збитого літака.

    Тим часом уряд затвердив порядок збору тіл російських солдатів.

    Читайте також: Ворог згине від своєї ж зброї – Резніков розповів про ситуацію на фронтах


    Теги: Росія війна Миколаївщина смерть Миколаїв військові Україна
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    Очільник Миколаївщини звернувся до росіян: заберіть тіла своїх загиблих