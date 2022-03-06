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    Під Миколаєвом силовики розгромили окупантів. Це військові, які в 2014-му зрадили Україну

    СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх - Під Миколаєвом силовики розгромили окупантів. Це військові, які в 2014-му зрадили Україну
    СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх
    фото з відкритих джерел

    Крім того, СБУ захопила документи військових РФ

    Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Про це пише СБУ.

    Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.

    Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну.

    «Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників», йдеться у повідомленні.

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    Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився.

    Нагадаємо, Миколаїв відбився від «орків»: один залп знищив 70 путінських солдатів.

    Миколаїв та область сьогодні героїчно обороняється від загарбників. Раніше ми повідомляли, що моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25. Згодом прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил та Нацгвардії затримали на Миколаївщині двох льотчиків зі збитого літака.

    Теги: прикордонники СБУ Путін смерть Миколаїв документи військові
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    Під Миколаєвом силовики розгромили окупантів. Це військові, які в 2014-му зрадили Україну