Під Миколаєвом силовики розгромили окупантів. Це військові, які в 2014-му зрадили Україну

СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Про це пише СБУ.

Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.

Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну.

«Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників», – йдеться у повідомленні.

Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився.

Нагадаємо, Миколаїв відбився від «орків»: один залп знищив 70 путінських солдатів.

Миколаїв та область сьогодні героїчно обороняється від загарбників. Раніше ми повідомляли, що моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25. Згодом прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил та Нацгвардії затримали на Миколаївщині двох льотчиків зі збитого літака.



