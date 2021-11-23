На Полтавщині чоловік влаштував різанину на автомийці

Поліція повідомила чоловіку про підозру в замаху на вбивство

На Полтавщині мешканець Лубен ножем поранив 43-річного чоловіка і втік. Подія сталася поблизу автомийки. Поліція чоловіка спіймала та повідомила про підозру в замаху на вбивство. Про це повідомляє поліція області.

Днями до місцевої лікарні звернувся чоловік із ножовими пораненнями грудної клітки. Слідчі встановили, що місцевий 37-річний чоловік, перебуваючи поблизу автомийки, умисно наніс ножове поранення в область грудної клітки 43-річному місцевому мешканцю. Після скоєння злочину зловмисник втік на автомобілі до сусідньої області, де переховувався.

Наразі фігуранта затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано судом запобіжний захід – домашній арешт у нічний час доби.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статі 15, частиною 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено низку судових експертиз.

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