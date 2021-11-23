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    На Полтавщині чоловік влаштував різанину на автомийці

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    37-річний чоловік напав на місцевого мешканця Лубен поблизу автомийки - На Полтавщині чоловік влаштував різанину на автомийці

    37-річний чоловік напав на місцевого мешканця Лубен поблизу автомийки

    фото пресслужба поліції

    Поліція повідомила чоловіку про підозру в замаху на вбивство

    На Полтавщині мешканець Лубен ножем поранив 43-річного чоловіка і втік. Подія сталася поблизу автомийки. Поліція чоловіка спіймала та повідомила про підозру в замаху на вбивство. Про це повідомляє поліція області.

    Днями до місцевої лікарні звернувся чоловік із ножовими пораненнями грудної клітки. Слідчі встановили, що місцевий 37-річний чоловік, перебуваючи поблизу автомийки, умисно наніс ножове поранення в область грудної клітки 43-річному місцевому мешканцю. Після скоєння злочину зловмисник втік на автомобілі до сусідньої області, де переховувався.

    Наразі фігуранта затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано судом запобіжний захід – домашній арешт у нічний час доби.

    Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статі 15, частиною 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено низку судових експертиз.

    Нагадаємо, у Дніпрі кур'єр Glovo відстрілювався від незадоволеного клієнта з ножем.

    До слова, нещодавно у Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці.

    Також в Одесі поліція затримала чоловіка, який у стані наркотичного сп'яніння вчинив стрілянину й утримував у кватирі двох жінок.

    Теги: вбивство арешт напад розслідування Полтавщина поліція
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    На Полтавщині чоловік влаштував різанину на автомийці