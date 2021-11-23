Правоохоронці Вінниччині виявили міжрегіональну групу шахраїв, яку організував ув'язнений (фото, відео)

Через спільників засуджені отримували телефони, сім-картки та паролі доступу до фішингових сайтів

Чоловік разом зі своїм співкамерником отримували доступ до платіжних реквізитів громадян

На Вінниччині чоловік, що відбуває покарання у вʼязниці, організував схему заволодіння грошима з банківських рахунків громадян. Для цього долучив близько десяти спільників. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

За попередньою інформацією слідства, чоловік разом зі своїм співкамерником отримували доступ до платіжних реквізитів громадян. Робили це на створених фейкових сайтах-двійниках торговельних онлайн ресурсів. Допомагали їм у цьому айтішники на волі. Через спільників засуджені отримували телефони, сім-картки та паролі доступу до фішингових сайтів.

Чоловіки телефонували до покупців та представлялися співробітниками інтернет-платформи. Вони пропонували заповнити електронну форму для відправлення товару і у такий спосіб отримували платіжні реквізити покупців та списували їхні кошти на свої рахунки й електронні гаманці. У такий спосіб привласнили понад 300 тисяч гривень.

За місцем відбування покарання чоловіків правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази. Наразі триває досудове слідство. Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). За такий злочин передбачено до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що злочинна група, організатором якої був мешканець Вінниччини, ошукала людей на кілька мільйонів гривень. Шахраї заробляли гроші під приводом продажу товарів в інтернеті.