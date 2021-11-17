Вчинив стрілянину та утримував жінок: в Одесі затримали чоловіка за неадекватну поведінку

У квартирі виявили предмет, схожий на травматичний пістолет та гільзи

Під час конфлікту чоловік дістав зброю та почав стріляти

Чоловіка у стані наркотичного сп'яніння затримала поліція в Одесі – він вчинив стрілянину й утримував у кватирі двох жінок. Про це повідомляє поліція Одеської області.

До поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що їм з подругою потрібна допомога – жінок зачинив у квартирі знайомий та не випускає. Заявниця розповіла правоохоронцям, що у них з подругою стався конфлікт з їхнім знайомим. Під час конфлікту чоловік дістав зброю та почав стріляти. Жінки сховалися від нього у ванній кімнаті.

Патрульні прибули за вказаною адресою. Вони неодноразово вимагали відчинити їм двері і з рештою їм відчинив чоловік з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Чоловіка затримали, а у квартирі виявили предмет, схожий на травматичний пістолет, гільзи, паспорт громадянина України з ознаками підробки, посвідчення громадянина іншої держави також з ознаками підробки та згорток з білою порошкоподібною речовиною. На місце викликали слідчих для встановлення всіх обставин події.

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