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    У Верховній Раді загорівся депутатський пульт (відео)

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    18 листопада загорівся пульт народного депутата від &laquo;Слуги народу&raquo; Артема Нагаєвського - У Верховній Раді загорівся депутатський пульт (відео)
    18 листопада загорівся пульт народного депутата від «Слуги народу» Артема Нагаєвського
    фото: Natalya Pipa

    Загоряння виникло під час розгляду правок до законопроєкту про кредитні спілки

    У Верховній Раді під час позачергового засідання 18 листопада загорівся пульт народного депутата від «Слуги народу» Артема Нагаєвського. Про це повідомив у Telegram народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

    Відомо, що загоряння пульту виникло під час розгляду правок до законопроєкту про кредитні спілки.

    За словами Железняка, допомагав гасити пульт однопартієць Нагаєвського Єгор Чернєв із вогнегасником.

    Спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву на 15 хвилин.

    Зазначимо, сьогодні Рада прийняла за основу соціальну програму про питну воду.

    Також Рада відклала законопроєкт про столицю.

    Ще нардепи підтримали закон про «тисячу Зеленського».

    До слова, сьогодні Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Антона Полякова.

    Теги: пожежа Верховна Рада депутат партія Слуга народу Руслан Стефанчук Ярослав Железняк
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    У Верховній Раді загорівся депутатський пульт (відео)