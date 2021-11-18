У Верховній Раді загорівся депутатський пульт (відео)

Загоряння виникло під час розгляду правок до законопроєкту про кредитні спілки

У Верховній Раді під час позачергового засідання 18 листопада загорівся пульт народного депутата від «Слуги народу» Артема Нагаєвського. Про це повідомив у Telegram народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Відомо, що загоряння пульту виникло під час розгляду правок до законопроєкту про кредитні спілки.

За словами Железняка, допомагав гасити пульт однопартієць Нагаєвського Єгор Чернєв із вогнегасником.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву на 15 хвилин.

Зазначимо, сьогодні Рада прийняла за основу соціальну програму про питну воду.

Також Рада відклала законопроєкт про столицю.

Ще нардепи підтримали закон про «тисячу Зеленського».

До слова, сьогодні Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Антона Полякова.