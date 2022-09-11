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Працівники «Нафтогазу» гучно відгуляли професійне свято (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Працівники «Нафтогазу» гучно відгуляли професійне свято (фото)
фото: соцмережі

Чоловіки весело проводили час на різних конкурсах

 

Активі бойові дії в країні не завадили полтавському офісу Нафтогазу «Полтавагазвидобування» влаштувати гучну гулянку на честь Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Фото зі святкування з’явилися в мережі і викликали чимало запитань.

«Морально-етичну сторону питання кожен вирішує сам для себе, але сподіваюсь це не за бюджетні кошти свято», – написав журналіст Михайло Ткач.

5 фото
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Судячи з фото, чоловіки весело проводили час на різних конкурсах.

Нагадаємо, лікар-психіатр, психотерапевт, медичний психолог, доктор медичних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тіна Берадзе розповіла в коментарі «Главкому», що влаштовувати свята під час війни – неприпустимо. І це питання не патріотизму, а співчуття, емпатії, людяності. Є особи, які і 25 лютого влаштовували гуляння, – це питання внутрішніх цінностей.

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Теги: Полтавщина Нафтогаз України свято

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