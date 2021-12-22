На Прикарпатті стався землетрус

Упродовж року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано вісім землетрусів

Епіцентр землетрусу перебував у Надвірнянському районі

В Івано-Франківській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 2,6 бала. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу перебуває у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.

Як повідомляють у центрі, за класифікацією землетрусів цей належить до ледь відчутних.

Коливання можуть відчути не усі люди, та й ті, що перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Всього протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 8 землетрусів, передостаннє – 15 грудня, з магнітудою 2,9.

Нагадаємо також, що 21-22 грудня в Гуті на Івано-Франківщині відбудеться конференція послів України в іноземних державах. Напередодні ми розповідали, як стартувала конференція керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави» за учаастю президента Зеленського.

До слова, в Індонезії 14 грудня стався потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео).

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