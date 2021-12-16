На Прикарпатті стався землетрус

За класифікацією землетрус в Івано-Франківській області віднесено до ледве відчутних

З початку року на території Надвірнянського району Прикарпаття зафіксували сім землетрусів

На Прикарпатті 15 грудня зафіксували землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За інформацією науковців, епіцентр землетрусу знаходився у Надвірнянському районі на глибині 5 км. За класифікацією його відносять до ледве відчутних.

«Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – зазначають у центрі спецконтролю.

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Відомо, що з початку року на території Надвірнянського району Прикарпаття зафіксували сім землетрусів, останній 19 листопада з магнітудою 2,6.

До слова, в Індонезії 14 грудня стався потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео).

Раніше Туреччину сколихнув сильний землетрус (відео).