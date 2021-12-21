Каліфорнію сколихнув сильний землетрус (відео)

В одному із закладів у результаті землетрусу лопнула скляна вітрина

В одному із закладів у результаті землетрусу лопнула скляна вітрина

У результаті підземних поштовхів з полиць падали предмети й розбилися скляні вітрини

В американському штаті Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,2, повідомляє Reuters.

Відомо, що землетрус струсонув північну частину штату. У результаті підземних поштовхів з полиць падали предмети й розбилися скляні вітрини.

При цьому повідомлень про серйозні пошкодження або пошкодження не надходило. За даними ЗМІ, землетрус стався на глибині 9 кілометрів у Тихому океані.

У результаті землетрусу дві дороги були закриті через зсуви, викликані підземними поштовхами.

До слова, у середині грудня на Прикарпатті стався землетрус.

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