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    Каліфорнію сколихнув сильний землетрус (відео)

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    В одному із закладів у результаті землетрусу лопнула скляна вітрина - Каліфорнію сколихнув сильний землетрус (відео)
    В одному із закладів у результаті землетрусу лопнула скляна вітрина
    фото: reuters

    У результаті підземних поштовхів з полиць падали предмети й розбилися скляні вітрини

    В американському штаті Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,2, повідомляє Reuters.

    Відомо, що землетрус струсонув північну частину штату. У результаті підземних поштовхів з полиць падали предмети й розбилися скляні вітрини.

    При цьому повідомлень про серйозні пошкодження або пошкодження не надходило. За даними ЗМІ, землетрус стався на глибині 9 кілометрів у Тихому океані.

    У результаті землетрусу дві дороги були закриті через зсуви, викликані підземними поштовхами.

    До слова, у середині грудня на Прикарпатті стався землетрус.

    Також в Індонезії 14 грудня стався потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео).

    Раніше Туреччину сколихнув сильний землетрус (відео).

    Теги: США стихійні лиха магазин землетрус
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    Каліфорнію сколихнув сильний землетрус (відео)