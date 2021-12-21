Каліфорнію сколихнув сильний землетрус (відео)
У результаті підземних поштовхів з полиць падали предмети й розбилися скляні вітрини
В американському штаті Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,2, повідомляє Reuters.
Відомо, що землетрус струсонув північну частину штату. У результаті підземних поштовхів з полиць падали предмети й розбилися скляні вітрини.
При цьому повідомлень про серйозні пошкодження або пошкодження не надходило. За даними ЗМІ, землетрус стався на глибині 9 кілометрів у Тихому океані.
У результаті землетрусу дві дороги були закриті через зсуви, викликані підземними поштовхами.
До слова, у середині грудня на Прикарпатті стався землетрус.
Також в Індонезії 14 грудня стався потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео).