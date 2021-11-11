На Рівненщині невідомі підпалили авто нардепа від «Слуги народу» (фото)

Автомобіль Skoda Karoq був припаркований на території приватного господарства

З місця події криміналісти вилучили пластикову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів

Сьогодні вночі на Рівненщині невідомі підпалили автомобіль, який належить народному депутату від фракції «Слуга народу» Олександру Аліксійчуку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Рівненській області

Інцидент стався у місті Дубно близько другої години ночі. Автомобіль Skoda Karoq був припаркований на території приватного господарства.

«Наразі встановлено, що невідома особа проникла на подвір’я та кинула під іномарку запальну суміш. 46-річний дубенчанин, який користувався автівкою, самотужки загасив полум’я», – йдеться у повідомленні.

З місця події криміналісти вилучили пластикову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

За словами керівника відділу комунікації ГУ НП в області Марії Юстицької, наразі ще не з’ясовано, як довго автомобіль перебував у користуванні жителя міста Дубно та які мотиви скоєння злочину.

У поліції УНІАН підтвердили, що автівка належить народному депутату Олександру Аліксійчуку.

Нагадаємо, на Одещині місцевому активісту спалили машину.

Раніше під Києвом невідомі спалили авто місцевого депутата.

Також ексголова ОПУ Андрій Богдан повідомив, що йому спалили два авто. Він вважає причетними до злочину спецслужби та Офіс президента Володимира Зеленського.