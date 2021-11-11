Слідчі ДБР аргументували підозру Леросу за середній палець Зеленському

За середній палець президенту Гео Леросу загрожує обмеження волі на строк до п’яти років

Нардепу оголошено підозру в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафракційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест в стінах парламенту. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«11 листопада 2021 року за дорученням виконувача обов’язків генерального прокурора вручено письмове повідомлення про підозру народному депутату України за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України. Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави», – йдеться у заяві.

У ДБР додають, що Лерос не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення за рішенням головуючого мікрофону.

«Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення», – додали у ДБР.

На думку правоохоронців, у цих діях депутата «чітко простежується мета створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи».

Лерос при цьому, начебто, зловживав своїми повноваженнями народного депутата на виступ під час обговорення кандидатури члена уряду.

Отже нардепу оголошено підозру в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, резюмують у ДБР.

Коментуючи підозру Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

До слова, 28 жовтня Лерос анонсував вручення йому «якоїсь сфабрикованої підозри»

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.