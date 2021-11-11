На Одещині нетверезий онук убив прикуту до ліжка бабусю (фото, відео)

Про смерть жінки, яка тривалий час була прикута до ліжка, до поліції повідомила фельдшерка

Підозрюваний спочатку заперечував свою причетність до вбивства

На Одещині старенька жінка, яка тривалий час була прикута до ліжка, померла після побиття. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Про смерть жінки, яка тривалий час була прикута до ліжка, до поліції повідомила фельдшерка. На тілі покійної виявили синці. За висновком експерта, вони є результатом побиття, а померла пенсіонерка від больового шоку.

Слідчі провели огляд місця події та допитали сина й онука потерпілої, які мешкали з нею разом.

«Спочатку чоловіки наполягали на тому, що старенька отримала травми, коли впала з ліжка. Але під тиском неспростовних доказів, які правоохоронці зібрали під час досудового розслідування, зізналися – її побив нетверезий онук через те, що господиня оселі сварила їх за пияцтво. Фігуранту оголосили підозру, слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – сказала тимчасова виконувачка обов’язків начальника відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції Людмила Буберенко.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть) Кримінального кодексу України, слідчі провели огляд місця події та допитали сина й онука потерпілої, які мешкали з нею разом.

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