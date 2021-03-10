На Одещині місцевому активісту спалили машину (відео)

В результаті пожежі люди не постраждали, вогнем повністю знищено салон автомобіля.

У передмісті Одеси поліція встановлює обставини загоряння іномарки місцевих активістів, припаркованої на території, що охороняється.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інформація про те, що в с. Крижанівка горить автомобіль Renault, надійшла до правоохоронних органів від співробітників ДСНС сьогодні близько 05:00.

Відзначається, що машина належить 44-річному місцевому жителю. В результаті пожежі люди не постраждали, вогнем повністю знищено салон автомобіля.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Обставини події і зловмисники, які можуть бути до нього причетні, встановлюються.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Зазначена машина належить родині Голодків – активістів, які відомі участю в заходах, спрямованих проти роботи нелегальних гральних закладів, корупції у сфері вантажних автоперевезень. Крім того, нещодавно вони провели низку протестних акцій, пов'язаних з державним підприємством «Морський торговельний порт Южний», керівники якого, ймовірно, причетно до зловживань при держзакупівлях.

«Renault належить Віталію Голодку – колишньому співробітнику правоохоронних органів, який відомий як голова громадської організації «Україна – це ми», – сказав співробітник поліції у розмові з УНІАН.

Голодок у соціальних мережах заявив, що його автомобіль підпалили після акції в порту «Южний».

«Сьогодні вночі мені спалили машину», – написав Голодок і додав, що дії зловмисника зафіксували відеокамери зовнішнього спостереження.

Автомобіль був припаркований на території, що охороняється, житлового комплексу «Зелений мис», куди зловмисник проник безперешкодно, скориставшись своїм ключем.

«Зайшов через хвіртку. Відкрив своїм «магнітом». Рюкзак з вибуховим пристроєм залишив на капоті. Як тільки вийшов, прогримів вибух ... Те, що сталося ми безпосередньо пов'язуємо з нашим розслідуванням щодо порту «Южний». За нашими заявами відкрито кілька кримінальних справ. Проведено обшуки ... Чоловікові постійно погрожували ... », – розповіла дружина Голодка, уточнивши, що розслідування стосувалися першого заступника підприємства Романа Інде.

«1 березня він мав вийти на роботу, перебуваючи під слідством. Це в голові не вкладалося. Ми мітингували під прокуратурою і написали заяву. Після обшуків його відсторонили», – заявила Голодок.