На Рівненщині поліція розслідує смерть жінки під час візиту до стоматолога

Після введення препаратів у жінки зупинилося дихання

На Рівненщині поліція розслідує обставини смерті жінки, яка померла у приватній стоматологічній клініці. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

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«19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Попередньо поліцейські з’ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації.

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Седація – зниження подразливості чи збудження шляхом застосування медикаментів, переважно для полегшення проведення медичної процедури.

Після введення препаратів у пацієнтки зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату.

Як зазначається, за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником відкрито досудове розслідування.

У рамках кримінального провадження призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті пацієнтки.

Нагадаємо, у Львові помер 5-річний хлопчик, який понад місяць перебував у комі після невдалого видалення молочних зубів в одній з клінік міста. Правоохоронці порушили кримінальну справу щодо неналежного надання меддопомоги, нині триває досудове розслідування.