Атака на Харків: що відомо на даний час

Росіяни влучили в готель у центрі Харкова

Наразі відомо про 20 поранених, серед них двоє хлопців 16 та 14 років

Внаслідок ворожої атаки на центр Харкова поранено 20 осіб, серед них діти та іноземець. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

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За процесуального керівництва Шевченківської та Київської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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За даними слідства, 30 грудня близько 19:10 Збройні сили Російської Федерації завдали ракетні удари по центральній частині Харкова.

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У результаті обстрілів пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгівельні павільйоні та автомобілі.

Наразі відомо про 20 поранених, серед них двоє хлопців 16 та 14 років. Також поранення отримав радник по безпеці команди журналістів німецького медіа – громадянин Великої Британії. Девʼятеро потерпілих отримали допомогу на місці.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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Також внаслідок обстрілу російськими ракетами постраждали будівлі трьох медичних закладів. За попередньою інформацією, ніхто з пацієнтів та персоналу лікарень не постраждав.

Нагадаємо, під час масштабної атаки на центр Харкова у суботу, 30 грудня, росіяни поцілили в готель.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли більше шести ударів. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Профільні служби працюють на місцях влучань.