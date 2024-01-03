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Скандальний жарт про Скадовськ: журналістка подала скаргу на канал «1+1»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандальний жарт про Скадовськ: журналістка подала скаргу на канал «1+1»
На думку авторки скарги, номер принижує жінку, зокрема жінку, яка виїхала з окупованої території
фото: скріншот із відео

Номер, який транслювався на всеукраїнському медіа, вже викликав обурення багатьох українців

На телеканал «1+1», у відповідь на образливий жарт «Кварталу 95» про жителів окупованого росіянами міста Скадовськ, було подано скаргу до Комісії з журналістської етики. Про це повідомила головна редакторка херсонського видання «Кавун.City» Євгенія Вірлич.

«31 грудня 2023 року на телеканалі «1+1» вийшов новорічний випуск «Студії «Квартал 95», де містився пародійний номер, в якому, на мою думку і думку багатьох інших українців, містилась пряма і відверта дискримінація мешканців південної та східної України за ознакою мови, а також дискримінація жінок», – зазначила вона.

Вірлич уточнила, що в номері героїня, яка нібито прибула зі східної України до Закарпаття (хоча згодом з'ясовується, що вона зі Скадовська, а це південна Україна), зазначає, що все життя спілкувалась російською, а зараз переходить на українську мову. Усе це героїня розповідає нібито у жартівливій обробці.

«На запитання чоловіка-героя, «чому раніше не спілкувались українською», героїня-жінка відповідає «ну патаму шо я сіскадовська» (малось на увазі «зі Скадовська»). Далі героїня навіть чітко пояснює, що має на увазі місто в Херсонській області, яке називається Скадовськ (теж ламаною українською мовою, більше схожою на російську або суржик). В цілому, подібних «жартів» у номері тривалістю 10 хвилин 54 секунди багато», – вказала головна редакторка видання.

Вона нагадала, що номер, який транслювався на всеукраїнському медіа, зокрема і на деокупованій території, вже викликав обурення багатьох українців. Зокрема міський голова нині захопленого міста, назва якого фігурує у жарті, закликав режисерів гумористичного шоу перепросити перед людьми, які нині в окупації та потребують підтримки.

«Також зауважу, що в номері, де спілкуються чоловік і жінка, чоловік представлений більш привабливо, ніж жінка: він стриманий, патріотичний, спілкується українською; вона – російськомовна, з неї сміються через незграбність мови. Подібне позиціювання в публічному полі (канал «1+1» має велике охоплення) принижує жінку, зокрема жінку, яка виїхала з окупованої території», – вважає Вірлич.

Вона закликала комісію про розгляд заяви у формі публічного осуду дій каналу «1+1» та «Студії «Квартал 95» через трансляцію дискримінаційного номера.

Крім того, журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва з'ясувала, що зірка скандального номера Ірина Гатун «любить 9 Травня і пілотки, а ще 2018-2019 року гарно проводила час в окупованому Криму – у Феодосії, Коктебелі та Ялті».

«Чи може переконана любителька скрєп і пушкіністанської культури жартувати з жінок, які постраждали від окупації – очевидно ні… Молода дівчина, яка відпочиває в окупованому Криму – маючи багато варіантів – викликає великі питання», – зазначила вона.

Нагадаємо, у  новорічному випуску «кварталівці»  показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як «сіськадовська».

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Теги: дискримінація місто Квартал 95 гумор чоловік жінка Україна Закарпаття

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