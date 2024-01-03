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Скандальний жарт про Скадовськ: акторка «Вечірнього кварталу» відреагувала (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скандальний жарт про Скадовськ: акторка «Вечірнього кварталу» відреагувала (відео)
Акторка «Вечірнього кварталу» звернулася до своїх хейтерів
фото з відкритих джерел

Ірина Гатун вибачилася перед тими, кого образив номер про дівчину зі Скадовська, яку вона зіграла

Акторка «Вечірнього кварталу» Ірина Гатун вибачилася перед тими, кого образив номер про дівчину зі Скадовська, яку вона зіграла. Відео акторка опублікувала у сторіз Instagram.

Водночас Гатун обматюкала тих, хто, на її думку, отримує гроші за роздмухування подібного хейту.

Ірина Гатун вибачилася перед тими, кого образив номер про дівчину зі Скадовська
Ірина Гатун вибачилася перед тими, кого образив номер про дівчину зі Скадовська
фото: скріншот

«Перед тими, кого це справді образило, я приношу свої вибачення. Щирі. Суть була в тому, що ми маємо зобов'язання у своїй країні говорити українською мовою, навіть якщо це спочатку неідеально виходить. І перед тими, кого це зачепило, я ще раз щиро вибачаюся. А тим проплаченим тв*рюкам, які спеціально піднімають цей хейт: ви та ваш Путін – ху*ло», – заявила акторка.

На тлі скандалу в мережі почалися з'являтися статті про Гатун, у яких цитувалися інтерв'ю, записані до повномасштабного вторгнення. Наприклад, про те, що її улюблений письменник – російський. Також Гатун звинувачували в тому, що вона їздила до окупованого Криму.

Нагадаємо, у  новорічному випуску «кварталівці» показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як «сіськадовська».

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на новорічний жарт «95 кварталу» про незнання жителями окупованого росіянами міста української мови. Він опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми за «сіськи» зі Скадовська.

До слова, на телеканал «1+1», у відповідь на образливий жарт «Кварталу 95» про жителів окупованого росіянами міста Скадовськ, було подано скаргу до Комісії з журналістської етики.

Згодом «1+1 media» заявила, що номер з програми «Новорічний вечірній квартал», в якому висміюється українська мова переселенки зі Скадовська, не буде опублікований на ютуб-каналах «1+1 media». Повний випуск «Новорічного кварталу» перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номеру.

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Теги: жінка хейт Квартал 95 українці

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