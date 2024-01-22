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Провал санкцій проти РФ та знищення західної зброї: топ фейків в Україні та світі за тиждень

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Провал санкцій проти РФ та знищення західної зброї: топ фейків в Україні та світі за тиждень
Центр протидії дезінформації показав, які «новини» росіяни вигадали за минулий тиждень
фото з відкритих джерел

Пропагандисти пишуть, що західна зброя нібито швидко знищується, а Зеленський не йде на переговори через тиск з боку США та Британії

Центр протидії дезінформації зібрав основні фейки, що просували світові ЗМІ минулого тижня щодо подій в Україні.

У Центрі розповіли про публікацію ексспівробітника Державного департаменту США Меттью Хо, в якій міститься неправдива інформація щодо мирних переговорів.  «Причиною того, що Зеленський не йде на мирні переговори, за які він агітував, є тиск з боку Заходу, і знову ж таки, в основному з боку Лондона й Вашингтона, але також і всередині України – сила ультраправих ультранаціоналістів і неонацистів», – написав Хо.

Ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор заявив, що злочинів, які скоїли росіяни в Україні, нібито не було. «Усіх страшних воєнних злочинів, які приписують росіянам, не було. Насправді там є значні воєнні злочини, які були скоєні українськими силами. І ми знаємо, хто ці люди. Я боюся, що з Україною як нацією, по суті, покінчено», – повідомив він.

Окрім цього, були й інші маніпулятивні повідомлення:

  • Зброя, яку західні країни надсилають в Україну, знищується російською авіацією, щойно вона потрапляє на українську територію.
  • Санкції проти росії повністю провалилися, російська економіка зростає, а російська армія просувається вперед.
  • Армія рф увійшла в райони, де живе російськомовне населення, звела оборонну споруду і українці змусили їх діяти, відправивши проти них свої сили.
  • США наплювати на Зеленського, його викинуть як використану серветку.
  • Сьогодні в Україні вирує вірус ненависті до росії.

Ворожі пабліки також поширюють інформацію про те, що співробітникам Нацполіції України в умовах «соціальної напруженості» начебто дозволили «використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ».

Як доказ – пропагандисти поширюють фото відповідного наказу, який начебто був підписаний очільником МВС, але він є фейковим, як і його зміст. По-перше, «наказ» не відповідає вимогам офіційного діловодства. По-друге, всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі «Про Національну поліцію» ст. 45 «Застосування спеціальних засобів».

Провал санкцій проти РФ та знищення західної зброї: топ фейків в Україні та світі за тиждень фото 1

Окрім цього, чимало фейків російських пропагандистів стосувалися вигаданих подій в Україні:

  • У результаті російського удару по Україні було знищено партію ракет для ЗРК Patriot та склади з ракетами Storm Shadow.
  • Патрульна поліція почала затримувати чоловіків для представників ТЦК та СП.
  • У Чернігівській області почнуться відключення електроенергії.
  • В Україні невідома особа стріляла у представників ТЦК та СП під час вручення повістки.
  • Французькі активісти почали боротьбу проти відправки грошей Україні.
  • Співробітникам Нацполіції України в умовах «соціальної напруженості» дозволили «використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ».

Центр протидії дезінформації запускає новий проєкт «ДезінFAKEція», в якому обговорюватимуться основні події російсько-української інформаційної війни. У першому випуску йдеться про фейки на тему обміну військовополоненими, «доказ» розкрадання американської зброї в Україні та знищення російських літаків А-50 та ІЛ-22. Окрім того, обговорюється повторний наступ на Харків і північ України та передача РФ новий тип балістичних ракет від КНДР.

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Теги: українці поліція правила переговори наступ росіяни фейк пропаганда

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