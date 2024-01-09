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Таксист відмовився перевозити військового на милицях? Bolt відреагував на скандал

Катерина Іванова
glavcom.ua
Таксист відмовився перевозити військового на милицях? Bolt відреагував на скандал
фото: BOLT

Акаунт військовослужбовця було заблоковано після подання скарги на водія

Військовослужбовець Андрій розповів, що у Львові водій «Bolt» не лише скасував йому поїздку, через те, що він був із милицями, а й висловлював образи та виказував свою проросійську позицію. Водночас компанія «Bolt» у коментарі «Главкому» висловила свою позицію, та пояснила, як відбувається розгляд ситуації.

Про цей випадок військовий повідомив на своїй Facebook-сторінці. За його словами, він зараз змушений користуватися службами таксі для поїздок на перев'язки як у Львові, так і в Києві, адже поки пересувається на милицях. 

«Як вам варіант коли я водію повідомив шо на милицях, питаю де він запаркувався, бо не бачу його, а у відповідь – «там де всі таксисти», кидає трубку, хамить хвилин 4, що він приїхав, але на каже де він, і скасовує замовлення! Я чекав на морозі 20 хв на одній нозі посеред снігу!! Щоб той виродок скасував замовлення? Про «ви ету вайну начіналі» і «мнє так удобніє на руссссскам» до людини у формі на милицях – це тупо в них по замовчуванню», – написав військовий.

Він також зазначив, що вже подав скаргу до сервісу, проте поки вона буде на розгляді, акаунт захисника буде заблокованим.

«Bolt – це еталон хамства, бидляцтва і тотального не бажання компанії впливати на водіїв! Це таке ставлення до ветеранів? Може почати ваших водіїв вчити ввічливості народним методом? 10 крайніх поїздок, лиш 1 водій не хамив. До речі, всі призовного віку», – емоційно відреагував військослужбовець.

Таксист відмовився перевозити військового на милицях? Bolt відреагував на скандал фото 1

Фото: скрін, Facebook / andrii.mb.

«Главком» надіслав запит до сервісу «Bolt» щодо цієї ситуації.

«Ми глибоко стурбовані ситуацією, що сталася у місті Львів. У разі надходження звернень до служби підтримки, компанія Bolt ретельно вивчає ситуацію та зв’язується з усіма учасниками інциденту. Залежно від випадку, опису проблеми пасажиром, історії та рейтингу водія, ми вирішуємо, як діяти в тій чи іншій ситуації. Іноді з метою розслідування, ми блокуємо всіх учасників інциденту, що дозволяє нам краще розібратися в деталях і прийняти найбільш обґрунтоване рішення. Bolt не терпить фізичного, вербального насильства або грубої поведінки. Ми реагуємо на кожне повідомлення і розглядаємо кожен випадок з належною увагою», – відповіли у службі підтримки сервісу «Bolt».

Стало відомо, що мовний омбудсмен покарав таксиста, який втрапив у скандал через українську. Таксист має сплатити до міського бюджету 3400 грн.

Також розповідаємо, як іноземець допомагає ЗСУ на патріотичному таксі.

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Теги: таксі Львів водій розслідування Україна Facebook журналіст військові

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