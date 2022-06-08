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    Політика

    Розблокування портів України: Лавров висунув цинічну умову

    Москва вимагає, щоб українці розчищали ділянку моря, мінуванням якої займалися саме рашисти - Розблокування портів України: Лавров висунув цинічну умову

    Москва вимагає, щоб українці розчищали ділянку моря, мінуванням якої займалися саме рашисти

    фото: скріншот відео

    Росія наполягає, що українська сторона має провести розмінування

    Росія готова зняти блокаду українських портів за умови, якщо українська сторона прибере закладені рашистами міни у Чорному морі. Таку умову висунув глава МЗС Росії Сергій Лавров після переговорів в Анкарі.

    «Коли і якщо Україна піде на розмінування та дозволить виведення кораблів зі своїх портів, ми не користуватимемося цією ситуацією на користь спецоперації. Це гарантії президента Росії і ми готові це оформити тим чи іншим способом», – заявив Лавров.

    Нагадаємо, раніше Росія заявила, що може надати гуманітарні коридори для виходу суден із українських портів у Чорне море, та в обмін на це вимагає послаблення санкційних обмежень.

    Як повідомлялося, Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.

    До слова, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни. За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

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    Теги: Туреччина МЗС росія окупанти Чорне море війна Сергій Лавров зерно розмінування Україна окупація #stoprussia
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    Розблокування портів України: Лавров висунув цинічну умову