Розблокування портів України: Лавров висунув цинічну умову

Москва вимагає, щоб українці розчищали ділянку моря, мінуванням якої займалися саме рашисти

Росія наполягає, що українська сторона має провести розмінування

Росія готова зняти блокаду українських портів за умови, якщо українська сторона прибере закладені рашистами міни у Чорному морі. Таку умову висунув глава МЗС Росії Сергій Лавров після переговорів в Анкарі.

«Коли і якщо Україна піде на розмінування та дозволить виведення кораблів зі своїх портів, ми не користуватимемося цією ситуацією на користь спецоперації. Це гарантії президента Росії і ми готові це оформити тим чи іншим способом», – заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що може надати гуманітарні коридори для виходу суден із українських портів у Чорне море, та в обмін на це вимагає послаблення санкційних обмежень.

Як повідомлялося, Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.

До слова, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни. За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

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