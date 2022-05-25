Подоляк потролив Росію, яка пропонує розблокувати порти в обмін на зняття санкцій

Якщо санкції роблять вас сильнішими, навіщо їх скасовувати?

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вкотре потролив Росію. Цього разу – з приводу зняття санкцій з Росії в обмін на розблокування українських портів.

«Три місяці Кремль розповідає, що санкції – це велике щастя й подарунок для економіки. А тепер МЗС РФ

вимагає зняти санкції за розблокування українських портів. Якщо санкції роблять вас сильнішими, навіщо їх скасовувати? Все ж іде за планом, пане Руденко, чи не так?», – написав Подоляк.

Три місяці Кремль розповідає, що санкції – це велике щастя й подарунок для економіки. А тепер @MID_RF вимагає зняти санкції за розблокування портів. Якщо санкції роблять вас сильнішими, навіщо їх скасовувати? Все ж іде за планом, пане Руденко, чи не так? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 25, 2022

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав піаром ідею уряду Угорщини запровадити в країні надзвичайний стан через війну в Україні.

Кілька днів тому Андрій Руденко заявив, що Україна не надала відповіді на «російський проєкт договору», надісланий раніше Москвою. Українська ж сторона в особі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка пояснює, що росіяни просто займаються шантажуванням.