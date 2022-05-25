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    Подоляк потролив Росію, яка пропонує розблокувати порти в обмін на зняття санкцій

    Подоляк потролив Росію, яка пропонує розблокувати порти в обмін на зняття санкцій

    Якщо санкції роблять вас сильнішими, навіщо їх скасовувати?

    Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вкотре потролив Росію. Цього разу – з приводу зняття санкцій з Росії в обмін на розблокування українських портів.

    «Три місяці Кремль розповідає, що санкції – це велике щастя й подарунок для економіки. А тепер МЗС РФ
    вимагає зняти санкції за розблокування українських портів. Якщо санкції роблять вас сильнішими, навіщо їх скасовувати? Все ж іде за планом, пане Руденко, чи не так?», – написав Подоляк.

    Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав піаром ідею уряду Угорщини запровадити в країні надзвичайний стан через війну в Україні.

    Кілька днів тому Андрій Руденко заявив, що Україна не надала відповіді на «російський проєкт договору», надісланий раніше Москвою. Українська ж сторона в особі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка пояснює, що росіяни просто займаються шантажуванням.

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    Теги: МЗС росія окупанти санкції війна Андрій Руденко Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Подоляк потролив Росію, яка пропонує розблокувати порти в обмін на зняття санкцій