Чим ризикує Україна, відкриваючи порти: пояснення МЗС

Україна повинна мати гарантії, що Росія не нападе ні на судна з зерном, ні на відкриті порти

Головною проблемою у ситуації з транспортуванням зерна із України є можлива брехня Росії

Україна зацікавлена у розблокуванні експортування зерна морським шляхом, але є певні ризики, які українська сторона має враховувати. Про це заявив у інтерв’ю «Укрінформу» посол України в Туреччині Василь Боднар.

За словами Боднара, головною проблемою є дотримання Росією своїх же обіцянок (Росія раніше заявляла, що не чіпатиме вантажні судна із зерном, які йтимуть із українських портів до Босфору –ред.).

«Що тут казати, якщо Путін перед початком війни запевнив президента Ердогана, що нападу на Україну не буде. Збрехав», – нагадав керівник українського диппредставництва у Туреччині.

Крім того, небезпечним є розмінування акваторії українських портів. На думку Василя Боднара, країна-агресор досі не відмовилася від планів захоплення Миколаєва та Одеси з моря. «Якщо міни будуть зняті, ми маємо бути впевнені, що цим не скористається Росія», – зазначив дипломат.

Бондар наголосив, що виходом у цій ситуації може бути міжнародна військова місія – зокрема, за участю військ Турецької республіки. «У питанні відкриття портів України Туреччина може виступати як посередником, так і гарантом безпеки», – запевнив посол в Анкарі.

Також Василь Боднар зауважив, що подібна операція може проходити й під егідою ООН. Але тоді Рада безпеки цієї організації повинна ухвалити рішення про дозвіл застосування зброї у разі загрози з боку агресора.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України. А сьогодні Туреччина почала переговори про розблокування українських портів із російською делегацією.

Раніше ж повідомлялося, що Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови – зокрема, вимагає зняти з неї частину санкцій.