Розблокування портів України: Росія і Туреччина розпочали переговори

В Україні зберігатися близько 90 млн тонн аграрної продукції, які неможливо експортувати

Переговори завершаться близько 11:50, після чого міністри проведуть спільну пресконференцію

В Анкарі почалися переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу щодо розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю. Про це повідомляє TRT Haber.

У ході переговорів також будуть обговорюватися питання безпечного руху танкерів в Чорному морі і безпечного входу і виходу в Чорне море і порти.

Очікується, що переговори завершаться близько 11:50, після чого міністри проведуть спільну пресконференцію.

На даний час в Україні зберігатися близько 90 млн тонн аграрної продукції, які неможливо експортувати через перекриті шляхи доставки і порти. Єврокомісія запропонувала ввести нові наземні маршрути експорту зерна з України вантажівками і вантажними поїздами. Розглядаються варіанти вивезення зерна по суші, по залізниці, по Дунаю.

Як повідомлялося, Туреччина серед тих країн, які купують вкрадене росіянами в Україні зерно. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

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