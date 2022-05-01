В Україні тимчасово закриті чотири морські порти

Робота відновиться після перемоги у війні

Міністерство інфраструктури України прийняло наказ про закриття окремих морських портів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і бойовими діями. Йдеться про гавані, які тимчасово контролюються загарбниками. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Зазначається, що відомством прийнято наказ від 28 квітня №256, який був зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня за № 470/37806 «Про закриття морських портів».

Згідно з наказом, із дня його офіційного опублікування закриті до відновлення українською стороною контролю такі морські порти:

Бердянськ,

Маріуполь,

Скадовськ,

Херсон.

«Вжиття зазначеного заходу спричинено неможливістю здійснювати обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також забезпечення охорони навколишнього природного середовища в той час, коли Росія продовжує вести воєнні дії в даних регіонах чим несе загрозу для людського життя і здоров'я», – пояснили в міністерстві.

Робота портів буде поновлена після перемоги України над російськими окупантами.

Нагадаємо, стало відомо, що Росія тримає у Чорному морі три кораблі з ракетами «Калібр».

Тим часом Україна хоче націоналізувати білоруські та російські судна.

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